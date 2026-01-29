Збиті льотчики, просунуті кутові і на мільярд євро менше: як Ланс кидає виклик ПСЖ у Франції

У чемпіонаті Франції відбувається дещо дивне. Записний середняк Ланс став зимовим чемпіоном в грудні і продовжує тримати темп.

Після 19 турів команда П'єра Сажа відстає від суперзіркового ПСЖ лише на 2 очки.

Як вони це роблять? В чому секрет?

І, головне, чи варто очікувати на сенсацію в кінці сезону?

Чемпіон розповідає історії гравців, які вже й самі не сподівалися, що про них колись писатимуть.

***

Насамперед усім, хто далекий від Ліги 1, слід зрозуміти – це більше, ніж Давид проти Голіафа.

Річний бюджет ПСЖ оцінюють у 850 млн євро, Марселя – 260 млн, а Ланса – лише 60 млн.

Сумарна вартість гравців ПСЖ оцінюється Transfermarkt у 1,2 млрд євро, Марселя – 446 млн, а Ланса – 117 млн.

Тим не менше, у таблиці вони ніби рівня.

Те, що роблять П'єр Саж та його хлопці, увійде до історії скромному клубу з Артуа, який досі вигравав чемпіонат лише раз – у 1998-му, після чого пам'ятно протистояв київському Динамо у Лізі чемпіонів.

Ще ніколи в своїй історії Ланс не набирав 43 очки за перше коло.

Понад те, за всю історію Ліги 1 лише тричі команда, що набирала 43 очки за пів року, не ставала чемпіоном Франції.

"Мене ніхто не переконає у зворотньому. Я вважаю ПСЖ найкращим клубом світу", – каже П'єр Саж.

Можливо, так і є.

А може, тренер так знімає тиск з хлопців, що видають сезон життя, коли ніхто не чекав, навіть він.

***

Отже, що треба, аби кинути виклик ПСЖ?

По-перше, сталий розвиток.

Ланс не взявся нізвідки. З 2020 року команда не падала нижче 8-го місця в чемпіонаті, а у сезоні-2022/23 навіть ставала 2-ю. Лоїс Опенда тоді виблискував, забив 21 гол. Зараз він у Ювентусі.

Ланс на цьому відтинку міняв тренерів, проте Франк Ес, Вілл Стіл і тепер П'єр Саж ставили схожий футбол – пресинг, контратаки, навіси.

Тяглість забезпечує власник Ланса Жозеф Угурлян, який знає, чого хоче від клубу. Він з вірменів; жорсткий, успішний, спадковий бізнесмен. Його дідусь керував Банком Лівану до появи Хезболли.

Угурлян прийшов у футбол заради грошей і статусу. Для цього Ланс багато працює з агентами, дружить із футбольною лабораторією CIES.

Вони відкопали Опенда у Брюгге, а продали Лейпцигу за 40 млн.

Абдукодіра Хусанова знайшли аж в Білорусі – і теж за 40 млн відправили до Ман Сіті.

Секу Фофана приходив збитим льотчиком з Удінезе, а пішов до Аль-Насра за 25 млн.

Тільки за минуле літо Ланс продав гравців на 97 млн, зокрема Кевін Дансо поїхав до Тоттенгема за 25, Ніл Ель-Айнауї – до Роми за 23, Анді Діуф – до Інтера за 20.

Клуб не боїться відпускати лідерів, бо скаутинг гарантує адекватні заміни. Це не випадкові заробітки, як буває, а відшліфована система.

Саме система і тяглість лежать в основі мрій про титул.

Ланс доводить – у Франції реально бути невеликим, але успішним проєктом.

***

Що ще?

Сильний директор, який рідко помиляється – і це про Жан-Луї Лека.

Взагалі він корсиканець. У 2017-му, коли Бастію за борги вигнали з еліти, він ще рік протримався в Аяччо, а далі переїхав до Ланса догравати у 33 роки. Ніхто не вірив, що Жан-Луї гратиме до 40 і приживеться в клубі.

Минулого літа Угурлян призначив Лека спортдиром, і той одразу підписав двох великих талантів – це 21-річний Самсон Байду із Зальцбурга та 23-річний Мамаду Сангаре із Рапіда.

Лека якось подружився із впливовим агентом Мейсою Ндіає, з яким удвох літав до Австрії, а повертався уже з новачками.

Зараз без центрбека Байду та центрхава Сангаре команду не уявити.

А обійшлося все у 16 млн – менше, ніж приніс продаж Діуфа.

"Ми перебудовуємо клуб. Завдання – хитро і дешево вербувати новачків, що відповідають нашим цінностям. І нарощувати валовий дохід", – каже Лека.

Кожне рішення вони ухвалюють разом – скаути Валентин Михальський, Джонатан Мартінс-Перейра та Алладін Ях'я; директор юрдепартаменту Віктор Лінгларт; генменеджер Бенжамен Паррот.

Вони довго вагалися влітку щодо чемпіона світу-2018 Флоріана Товена. Взагалі-то старіюча 33-річна зірка, що любить "чисті" м'ячі – не профіль Ланса, проте коли Фло погодився зменшити зарплату вдвічі, йому дали шанс.

І ще раз вгадали.

***

Хто ще потрібен?

Авжеж, тренер – і це П'єр Саж зараз тягне команду до ЛЧ.

По суті, він фізрук. На професійному рівні не грав, та й тренував спершу аматорів, дітей, і лише в Ліоні мав "дорослий" досвід у 2023-25 роках.

"Ще до підписання контракту я знав, що Ланс стабільний клуб, який дає людям час працювати. З перших спарингів я зрозумів, що у команди є потенціал. Єдина невизначеність полягала в тому, коли і наскільки все складеться", – каже П'єр.

На "Боллар-Делеліс" він приїхав з помічником, який супроводжував його ще в аматорах – Джамалом Аліуї.

"Ми багато говоримо про дані та біг, але забуваємо про щось важливе: це чутливість до гри, синхронізація з товаришами по команді. Інтенсивність без роздумів марна", – каже той.

Тож Ланс у цих двох бігає й думає.

В основі філософії Сажа лежить інтенсивність. Вже в стартових 8 турах чемпіонату команда зробила ті ж 90 перехоплень, що і Челсі в АПЛ. Зараз, на екваторі сезону, Ланс лідирує в Лізі 1 за відбираннями м'яча (19,4 за 90 хвилин) та є другим за перехопленнями (10,8).

"Багато команд пресингують персонально, тоді як ми, навпаки, віддаємо перевагу зональному пресингу. Ми просимо гравців закривати простори та лінії передач; тоді, природно, вони перехоплюють м'ячі", – каже Саж.

Контроль за такої моделі необов'язковий. Головне – натиснути, перехопити і швидко довести атаку до удару.

Вишуканих гравців обмаль, тому багато навісів.

Такий стиль виснажує, і Саж багато працює над командним духом. Артуа – гірничодобувний регіон, і гравці водять на заводи, в музеї; спілкуються з фанами напряму.

"Ми якось на терикон піднялися, чого я не робив роками. Саж привів своїх гравців випити в одне з легендарних місць, яке часто відвідують фани Ланса. Ми сиділи там усі разом. Саж ніби з цих місць, наша людина", – розказує тренер воротарів Седрік Бертелен.

Коли ти особисто пообіцяв фанам перемогу – твоя самовіддача на іншому рівні.

П'єр, може, й не зірка футболу, але вміє створити колектив.

***

Кутові й стандарти – куди без них?

Після Арсенала їх вже ніколи не будуть недооцінювати, і в Лансі є людина, що виконує роботу Ніколя Жовера, – це 25-річний П'єр Капітен.

"Його робота – справжній актив. Я знаю, в яку зону подавати , і в мене завжди є 2-3 різні варіанти. На тренуваннях це не займає багато часу – я б сказав, 15-20 хвилин. Але я завжди знаю, що робити з кожним типом подач", – каже основний "подавач" Адрієн Томассон.

Ланс подає приблизно порівно кутових на передню та дальню штангу.

Бувало, що результат приносив пас під удар Сангаре на лінію штрафного.

І якщо минулого сезону команда забила з кутових 8 голів, то у поточному 6 голів було лише в 9 стартових турах.

"Комп'ютерна програма аналізує всі стандарти з початку сезону, а це понад 6000 подач у глобальній базі даних. Нас цікавлять усі інновації", – розповів якось Капітен La Voix du Nord.

Тобто, крім скаутингу, тімбілдінга й самовіддачі тут ще й науковий прогрес працює.

***

А що гравці?

Окрім пари молодих талантів "на продаж" Ланс зібрав у себе тих, кому є що доводити.

Наприклад, Товена.

У нього 86 голів за Марсель, але він зізнається, що у 2022-му в Мексиці "досяг дна":

"Я пообіцяв Пабло Лонгорії, що продовжу контракт, хоча знав, що переговори з Тігрес просунулися надто далеко. Я не мав цього робити. Мене це мучило".

За 2 сезони в Удінезе Товен ніби прийшов до тями, але тільки в Лансі, отримавши статус лідера, повернувся до збірної Франції, де забив ось так.

"Він дає команді досвід топгравця. Піднімає нашу планку амбіцій. Деяким хлопцям потрібен такий партнер, аби зробити стрибок від хорошого сезону до дуже хорошого", – каже Саж.

Ну, або Маланг Сарр – пам'ятаєте такого? У 2020-му він з помпою перейшов із Ніцци до Челсі, де втратив усе.

У 2023-му Маурісіо Почеттіно спитали про Сарра на пресконференції, а той іронічно перепитав: "Ви зараз про кого?"

"Я погано це сприйняв. Це було абсолютно невиправдано. Він знав мене; навіть хотів підписати раніше до Тоттенгема. Жертва футбольного бізнесу? Це гучно сказано, але так, я заплатив ціну", – каже Маланг.

У Челсі бували сезони, коли він не грав ні хвилини.

Саж підживлює бажання Сарра довести, що його даремно списали, – і він серед найкращих у Лансі.

Є що доводити і Матьє Юдолю, який пережив три (!) розриви хрестоподібних зв'язок – у 2016-му, 2018-му і 2021-му. На ньому поставили жирний хрест, а він все одно грає латераля від своїх воріт до чужих і вже віддав 5 гольових пасів. Цей характер зробив Юдоля капітаном Ланса.

Саж каже, що виклик 29-річного Матьє до збірної Франції є його особистою ціллю на сезон.

Ну, а ветеран ліги Джиммі Кабо по ділу звинувачує Globe Soccer Award:

"Вони дали приз за найкращий камбек Погба. Але де він? І що пережив? У Юдоля три розриви хрестів – і він основний в кожному матчі Ліги 1".

🇪🇺 Top 7 League Players : Key passes



🥇 M. Olise (Bayern München, 24) — 23

🥈 K. Mbappé (Real Madrid, 27) — 22

🥉 R. Schmid (Werder Bremen, 25) — 21

🏅 J. Doku (Man City, 23) — 19

🏅 M. Udol (Lens, 29) — 18



📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/7JbnxWrsjS — DataMB (@DataMB_) December 27, 2025

Ненабагато менше пережив технічний гуляка Веслі Саїд – розрив зв'язок у 2020-му, а далі понад 500 днів в лазареті. Він майже кинув футбол, а тоді взяв себе в руки:

"Тепер я господар свого життя. Я краще дбаю про себе, намагаюся краще спати та зосереджуюся на футболі".

І виходить! У нього 8 голів в чемпіонаті.

Ще більше – 9 разів – забив Одсонн Едуар, один із золотої молоді ПСЖ 2010-х.

"Златан і Кавані постійно стежили за мною, давали багато порад. Ми тренували удари, і я намагався їх копіювати. Щоразу, коли я втрачав м'яч або не реалізовував моменти, Златан казав мені залишатися після тренування та працювати над цим знову і знову", – Едуару від уваги селеб втратив голову.

У 2017-му в Тулузі він п'яним вистрілив зі страйкбольної гвинтівки в перехожого, і той втратив слух.

Зрештою, від тюрми відмазали, але кар'єра Едуара ніколи не повернулася до 17 голів у 14 матчах за Францію U21.

Зараз-от в ін прагне "повернутися": "Сьогодні я почуваюся на 70%. Але стає все краще і краще".

Ну, або взяти Адрієна Томассона – до 32 років він об'їздив купу середняків, але тільки зараз вийшов на пік. Він лідер Ліги 1 за пасами під удар (37) та пресингами (1265), а також у топ-5 за підкатами, блоками і діями, які створюють моменти.

"Мені дуже подобається грати трохи глибше, створюючи зв'язок між атакою та захистом. Це дозволяє мені більше володіти м'ячем, будувати гру, а також мати змогу просуватися вперед, потрапляти в штрафний майданчик", – Саж вигадав для Томассона роль, у якій він засяяв.

***

Ну, і отак вони й тримаються.

Стратегія, скаутинг, тімбілдінг, вертикальність та кутові, приправлені бажанням довести, що світ обійшовся з ними несправедливо.

Чи вистачить цього для чемпіонства?

В будь-яку іншу епоху відповідь була б "так", але зараз є ПСЖ Луїса Енріке.

До всього, класу Ланса замало, аби його пресинг ламав гру великих зірок, тому якраз ПСЖ, Марселю та Ліону команда Сажа поступилася.

І тому-то в Лансі не говорять зайвого.

Звісно, вони пам'ятають Лілль-2021 та Монпельє-2012, але на вулицях про них анічичирк. Північ Франції – індустріальний регіон, де живуть приземлені люди. Коли репортер L'Equipe пройшовся містом, то почув багато хорошого про Сажа, але не трофеї.

"Секрет успіху – це менталітет Ланса. Ми не шукаємо медалей чи зірок. На першому місці – серце", – гордо запевняє власник бістро Фред.