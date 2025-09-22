Українська правда
Таємниці Ле Класік: підбурювач Тапі, велич Роналдіньйо та найжорстокіші хулігани Франції

Роман Синчук — 22 вересня 2025, 11:00
Фани ПСЖ, Getty Images
Сьогодні, 21 вересня, на марсельському "Велодромі" зіграють головний матч французького футболу – місцевий Олімпік прийме ПСЖ.

Напруга навколо дербі, як завжди, зашкалює, і паризьким фанатам навіть не дозволять відвідати стадіон, аби не сталося чогось поганого.

На жаль, у влади є передумови так думати.

Чемпіон розповідає, звідки такий градус протистояння, як воно проходить і кому завдячує своєю принциповістю.

***

Вигадане дербі

Це десь шокує, та Ле Класік почалося з бізнес-плану.

У 1987-91 роках Марсель виграв 5 поспіль чемпіонатів Франції, і його власник Бернар Тапі відчув, що все не те.

Нудятина.

В інших країнах, куди не глянь, боротьбу вели рівні – Реал і Барселона, Мілан та Інтер, Ліверпуль та Ман Юнайтед, Црвена Звезда й Партизан. Це гарантувало їм шоу, напругу, драйв.

Все те, чого у Франції не було.

І Тапі призадумався.

Історично Марсель конкурував за статус головного в Лізі 1 з Бордо й Сент-Етьєном, але на цих надії не було ніякої. "Стефануа" розвалилися ще у 1982-му, коли їхнього боса Роже Роше впіймали на чорній бухгалтерії і посадили в тюрму. Саме тоді, до слова, Мішель Платіні чкурнув до Ювентуса, де й став світовою суперзіркою. Що ж до Бордо, то його з еліти вигнали у 1991-му – після низки публікацій L’Equipe, де йшлося про "подарункових" повій арбітрам від президента жирондинців Клода Беза.

Тапі десь пощастило, бо життя саме підкинуло йому вирішення його проблеми.

Влітку 1991-го мер Парижа Жак Ширак оголосив, що мерія припиняє фінансувати ПСЖ – мовляв, нам бідним допомагати треба, а не багатим.

Той-таки Ширак відмовився тоді продавати ПСЖ Сільвіо Берлусконі (клуб має належати французу!), але швидко домовився із Canal Plus, що був офіційним транслятором Ліги 1 та рятував головно свої перегляди, а не ПСЖ.

Згодом в автобіографії Тапі зізнавався, що мав розмову з новим босом парижан Мішелем Денізо, в якій обидва погодилися, що лізі треба більше вогню. 

"Бернар точно знав, що робить. Перетворивши ПСЖ – Марсель на найбільше видовище, він дбав про інтереси свого клубу. Поки це найбільші матчі, ПСЖ та Марсель лишались найбільшими клубами. Відтоді щоразу, коли вони грали, квитки розпродувались, телеаудиторія була величезною, і це була одна велика реклама для обох клубів", – пояснює оглядач Le Parisien Лоран Перрен.

Ну, і щоб розпалити це протистояння знадобилося геть мало часу – з різних причин.

По-перше, клуби й так зрідка конкурували. У 1989-му, наприклад, Франк Созе вирвав для Марселя титул, забивши ПСЖ у компенсований час. 

Нова якість гравців теж додала напруги. Про економію мова не йшла. Canal Plus привіз на "Парк де Пренс" Джорджа Веа, Давида Жинола, Раї, Валдо, Бернара Лама, тренера Порту-1987 Артура Жорже, а в той же час за Марсель грали Абеді Пеле, Ален Бокшич, Дідьє Дешам, Марсель Десаї, Руді Феллер. Для кожної сторони довести перевагу було ділом честі.

Що ж до третьої складової, то її не озвучували, але саме вона була найнебезпечнішою.

"Під поверхнею завжди існував антагонізм між провансальцями та парижанами. У Франції все зосереджено навколо столиці набагато більше, ніж в інших країнах, і Марселю це не подобається", – каже Перрен.

Чимось нагадує Динамо – Шахтар до 2014 року, правда? 

Статистика Ле Класік
Епоха Тапі

На момент приходу Canal Plus в ПСЖ Бернар Тапі був на вершині.

Власник Adidas, міністр по справах міст у кабміні П’єра Береговуа і, як казали, фаворит президента Франсуа Міттерана. Ходили чутки, що той міг поставив на нього на наступних виборах. 

Бернар Тапі й Франсуа Міттеран на матчі Марселя, 1989 рік. Фото - Getty Images
Бернар Тапі й Франсуа Міттеран на матчі Марселя, 1989 рік. Фото - Getty Images

Свої мільйони Тапі заробив як кризовий менеджер – підбирав компанії-банкрути, ставив їх на ноги і перепродував втридорога.

Ну, а ще раніше він невдало вчився на офіцера; пробував себе в автоперегонах до першої аварії; навіть шансон співав, але людям не зайшло.

Здається, понад усе на світі Тапі прагнув аплодисментів.

"Нанар мав дивовижну здатність заповнювати собою весь простір, – каже зірка того Марселя Кріс Воддл. – Коли він заходив, усі замовкали. Він був як директор школи, а ми – діти, що слухали кожне його слово. І мене дивувало, що він сам був парижанином, але понад усе любив перемагати Париж. Він чітко дав нам це зрозуміти".

У сезоні-1991/92 це у Марселя не вийшло – обидва матчі завершилися внічию 0:0.

Справжня спека пішла в грудні 1992-го, коли спершу тренер ПСЖ Артур Жорже заявив, мовляв, "ми їх розчавимо", хавбек Давид Жинола оголосив, що "нас чекає війна", натомість Тапі перед грою зайшов до роздягальні Марселя і наказав виплеснути усю злість, яка тільки є. 

Словами не передати, у що це вилилось. 55 фолів, 6 червоних карток. Найжорстокіший матч в історії Ліги 1, який провансальцям виграв Ален Бокшич.

"Я ніколи не покажу цю гру своєму синові, бо я хочу прищепити йому любов до футболу, до гри. Отже, таке йому дивитися не треба", – казав потім хав Марселя Ерік Ді Меко.

Вже наступна їхня гра пройшла 29 травня 1993-го, і Марсель її комфортно виграв 3:1 у статусі переможця ЛЧ. Трьома днями раніше провансальці в нудному фіналі здолали Мілан завдяки голу Базіля Болі. 

Ну, а ще за пару тижнів гравець Валансьєна Крістоф Робер прийшов до поліції і розповів, що закопав в саду своєї тітки 250 тисяч франків, які отримав від менеджера Марселя Жан-П’єра Бернеса за "злив" матчу. З цього розпочався найбільший в історії Франції скандал навколо договірняків, що коштував Тапі всього – кар’єри, репутації, футболу.

Понад те, на нього стали жалітися покупці "оздоровлених" компаній, які масово виявляли що нічого Тапі не оздоровив, а всі фінзвіти фальшиві.

Він став ізгоєм.

Марсель же на сезон викинули з еліти, і більше він на перемогу в ЛЧ не претендував ніколи.

Ультрас поза законом

Насправді це ще за Тапі почалося.

Нанар підтримував грішми й морально перші фангрупи на "Велодромі" Commando Ultra '84, South Winners, Dodger's, Marseille Trop Puissant. Лідер останньої Патріс Де Перетті став міською легендою ще за життя – завжди голий до пояса, з мегафоном в руці і в оточенні таких же відчайдухів.

Авжеж, вони були ліві. 

Марсель здавна переповнений мігрантами з Магрибу й Італії. Уявити серед цієї суміші культур ультраправих неможливо.

Інша річ – Париж, де на противагу лівому Марселю зародився неонацистський рух, очолюваний Boulogne Boys. Їхній настрій передає Ніколя Руланд, що поїхав на свій перший виїзд лише у 13 років.

"Це почалося в 1993 році, невдовзі після того, як Марсель виграв КЄЧ, – каже він із захопленням. – З нас було досить Тапі і марсельців, які раділи перемозі. Нас було 250, хто їхав автобусом на "Велодром". Небагато, але треба розуміти, що це були лише божевільні. Я був там з батьком, його другом і бейсбольною битою".

Футбол був на другому місці; насамперед, це ворожнеча між містами та ментальностями.

"Марсельці, мабуть, звільнили Париж під час Французької революції, але тепер їм начхати на Францію. Головна причина, чому ми ненавидимо Марсель, полягає в тому, що це місто іноземців, повне чорношкірих, арабів та всіх інших".

Вже у 1995-му, коли Марсель ще грав у Лізі 2 за гріхи Тапі, вони зустрілися в Кубку, де після бійки на трибунах арештували 146 уболівальників, а дев’ятеро полісменів госпіталізували. 

У 2000-му Boulogne Boys так побили 18-річного фана Марселя, що нещасного паралізувало на все життя.

У 2002-му на "Парк де Пренс" відбулася "битва фаєрами", в результаті якої десятки людей опинилися в лікарні, а 15 – за гратами.

Ось що розпалив Тапі за допомогою Денізо.

Футболісти, що приходили, грали за написаними не ними правилами – що їм залишалося? Ось тут епізод із 1997-го, коли Фабриціо Раванеллі заробив Марселю вирішальний пенальті, після чого пішов просто на П’єра Дюкрока, який помітив симуляцію. У жовтні 2024-го Dodger's створять на основі моменту незабутнє корео

Ну, а найнижча точка Ле Класік настала у 2010-му, коли один з ультрас ПСЖ таки загинув в результаті сутичок, що налякали усіх присутніх, а воротар Грегорі Купе дав резонансне інтерв’ю:

"Я б ніколи не повів своїх дітей на цей матч. Це дуже тривожно. І це також відображає ситуацію в суспільстві. Люди все менше бояться поліції, що призводить до заворушень тут і там. Спорт не має до цього ніякого стосунку".

Влада, хоч і слабка, мусила якось реагувати. 

Зрештою, Boulogne Boys примусили саморозпуститися, вони втратили основну силу. Коли ж у 2011-му ПСЖ купили катарці, то й поготів прогнали усіх ультрас із "Парку". На додачу поліція стала забороняти у Ле Класік виїзні сектори. Краще-бо вбити частину атмосфери матчу, ніж живу людину.

Роналдіньйо залишив слід

І неабиякий!

У 2000-х Ле Класік вже не визначали титул, який забронював за собою Ліон, тож передусім ці матчі були за престиж.

Про Роналдіньйо тоді говорили всяке – що мав космічний талант, але гуляв до ранку, і з’являвся на базі в сонцезахисних окулярах та зі стійким перегаром.

"Але яким він був вражаючим! Яким швидким у веденні м’яча! Рішучим у передачах! Коли у нього був хороший день, захищатися було аж надто складно", – бідкається ексзахисник Марселя Даніель ван Бюйтен.

Роналдіньйо знищив його двічі.

26 жовтня 2002-го на "Парк де Пренс" він забивав і віддавав, а ПСЖ переміг 3:0. 

А вже 9 березня 2003-го на "Велодромі" Ронні й поготів видав перший зі своїх класичних матчів у Європі. Так він за ПСЖ більше не грав ніколи.

Між тими матчами ПСЖ ще й вибив Марсель з Кубка, після чого тренер Луїс Фернандес вибіг танцювати прямо на поле. Це спровокувало зливу сміття на голови гостей у березні, проте Роналдіньйо лише сміявся, і "Велодром" всупереч логіці й суперництву його полюбив. Вони навіть встали, коли він забивав третій – із поваги.

Решту парижан на Півдні поважали мало.

У 2006-му, наприклад, конфлікт розгорівся, коли ПСЖ вперше відмовився приймати фанів Марселя у "Парку", і президент Пап Діуф відправив на гру резерв, що втримав 0:0. Преса розцінила це як ідеальне знущання.

Ну, і ще раз Марсель познущався над ПСЖ у першому Ле Класік епохи шейхів – 3:0 у листопаді 2011-го з голами Лоїка Ремі, Моргана Амальфітано та Андре Айю. 

Тренував же тоді Марсель Дідьє Дешам, з яким пов’язана ще одна знаменита історія цих матчів. У 1991-му, ще до початку ворожнечі, Бернар Тапі вимінював у ПСЖ Жослена Англома на трьох своїх запасних. Брюно Жермен та Рубен Пардо погодилися їхати, а от Дешам почав кричати, що не поїде. Тапі тоді замість нього в угоду всунув Лорана Фурньє, а самого Дешама за сміливість наступного ж ранку призначив капітаном у 22 роки.

Шейхи виграють усе

Зараз дивно пригадувати, що Марсель частіше перемагав ПСЖ, ніж навпаки. Катарські нафтодолари змінили всю суть Ле Класік.

З початку 2012 року ПСЖ виграв у південців 26 разів, вперше програвши аж 13 вересня 2020-го – 0:1 з голом Флоріана Товена.

Того вечора, до речі, знову було понад 50 фолів, 5 вилучень, а преса порівнювала матч із побоїщем 1992-го. Якщо чесно, підстави були. 

Зараз, у 2025-му, та гра здається останнім відголоском "старих" Ле Класік.

За кулісами власник Марселя Френк Маккорт товаришує із Насером Аль-Хелаїфі і завжди займає його сторону при вирішенні фінансових питань всередині ліги. Своєю метою американець називає друге, а не перше місце. Відповідно й президент Пабло Лонгорія теж на рожен не лізе.

Верхи все влаштовує.

Ото хіба фанати ще часом буянять, як от весною, коли на "Парк де Пренс" вже в якості гравця Марселя завітав Адрієн Рабйо.

"Яка мати, такий син! Хто його батько, Веронік? Хайнце, Цана, Фйорез, Дею?" – гласив банер, перераховуючи й інших "зрадників" Парижа. 
"Клянусь, Насере, до раю ти не потрапиш", – відреагувала на те Веронік.

Ну, але боси її особливо не підтримали, а сьогодні Рабйо вже й з Марселя витурили, тож і цей конфлікт вщух швидше, ніж встиг як слід запалати.

Дрібним стало Ле Класік, зник старий його розмах.

Навіть більше уваги світових ЗМІ привертає Le Cashico так іронічно називають матчі нуворишів ПСЖ та Монако. 

Мабуть, саме тому фани Марселя попри всі доведені злочини все одно встановили пам’ятник Тапі біля "Велодрому" цього року. Ностальгія за втраченою величчю – страшна сила, і сьогодні вона безсумнівно виллється у якесь красиве корео на трибунах. Марсельці це вміють, як ніхто інший в Європі.

Ну, а на полі – ви ж дивитеся ЛЧ, тому, мабуть, все самі розумієте.

