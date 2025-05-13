Там бився президент Вучич, а Бобана ледь не застрелили: як футбольний матч "розпочав" війну сербів з хорватами

Сьогодні виповнюється 35 років побоїщу на "Максимирі" – матчу, який донині називають одним з найвпливовіших в історії.

Чемпіон розповідає, з чого почалася і чим закінчилася легендарна бійка сербів з хорватами.

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Кажуть, що 13 травня 1990-го на "Максимирі" було близько трьох тисяч сербів.

Хтось прибув потягом Белград – Берлін; інші добиралися своїм ходом через Славонію – регіон на сході Хорватії, де компактно проживали їхні родичі, що бажали удачі.

У турнірній таблиці інтриги вже не залишилось ніякої. Белградська Црвена Звезда із запасом йшла першою, Динамо Загреб – другим.

Але футбол того разу всім був до дупи.

"The NDH was not just a mere quisling creation & a fascist crime, but an expression of the historical aspirations of the Croatian people".



• Franjo Tuđman 🇭🇷—future Croatian president—on the Nazi-puppet Ustasha genocidal regime at his first HDZ meeting in Zagreb



— 24.02.1990 pic.twitter.com/YrUPsYxF8l — Serbian Spirit ꒌ (@SerbianSpirit_) February 24, 2025

6 травня 1990-го на виборах у Хорватії, яка ще входила до складу комуністичної Югославії, перемогли націоналіст Франьо Туджман та його Хорватська демократична спільнота.

Усі знали, що буде далі; Туджман не приховував прагнення відділитися від Белграда.

Передача влади націоналістам була запланована на 14 травня – і з цього дня Туджман міг перенабирати поліцію, де при комуністах хорвати були в меншості, а також отримував контроль над телебаченням, що 24/7 транслювало просербську пропаганду.

Словом, для хорватів то мала бути велика віха.

Але все вибухнуло раніше.

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Ультрас Динамо BadBlueBoys так ненавиділи сербів, що лише побачивши їх здалеку заверещали:

"Srbi – na vrbi!"

І вони готувалися.

Достеменно відомо, що напередодні матчу на стадіон "Максимир" пронесли петарди, палиці, навіть холодну зброю. Хто міг їм заборонити? Вони були в себе вдома.

Тим часом з боку Црвени Звезди на "Максимир" прибули Delije – ще жорстокіше угруповання, очолюване Желько Ражнатовичем, якого офіційно оформили як начальника охорони.

Jugadores del Estrella Roja con el líder de sus ultras, los Delije. Ni más ni menos que Zeljko Raznatovic, Arkan. pic.twitter.com/HK4z3wd7U3 — Ring Café (@SVilarino) March 9, 2023

Непересічна, лиха постать. У 1970-80-х Ражнатович на прізвисько Аркан був одним із найрозшукуваніших злочинців Європи. 20 крадіжок зі зломом від Італії до Бельгії, 7 пограбувань банків, 2 втечі з в'язниць. Говорили, що йому допомагала югославська розвідка – і вона ж відкликала додому, коли країну захитало.

"Ubit ćemo Tuđmana! Zagreb je Srbija!" – заволали серби, прибуваючи до Загреба.

Писали, що вони побили перші автівки ще до того, як прийшли на "Максимир" – аби "розігрітись", але поліція не реагувала.

Коли ж нарешті прийшли на стадіон, то завели четницьких пісень, тоді як хорвати у відповідь заспівали марш усташів часів Другої світової.

"Чесно кажучи, ще до виходу на поле я відчував, що матч не відбудеться, оскільки заворушення почалися набагато раніше, і напруга відчувалася завелика", – пригадував через багато років Куйтім Шала із Динамо.

***

Це зараз Црвена Звезда й Динамо Загреб – команди третього ешелону в Європі, а тоді це була еліта.

За хорватів грали, наприклад, Звонимир Бобан та Давор Шукер, а у Звезді виділялися Драган Стойкович, Дарко Панчев, Сініша Михайлович, а ще хорват Роберт Просинечки, що, виходить, грав проти своїх.

Вже за рік ці белградці здобули Кубок чемпіонів – ось ким вони були.

Однак у Загребі 13 травня футбол так і не побачили.

Як тільки суддя дав свисток, Delije всупереч неписаному кодексу фанатів накинулися на сусідню трибуну зі звичайними хорватськими "кузьмичами", що ніяк не могли опиратися хуліганам і, побиті, тікали.

Стадіон палав, сидіння виривалися з м'ясом, але набрана переважно із сербів та босняків поліція нічого не робила.

Стражі порядку – чи то пак безпорядку – проявилися лише коли на Delije посунули BadBlueBoys. Тоді-то полісмени стали до бою щільними рядами.

"Де поліція? Де та бісова поліція, коли вона потрібна?!" – весь "Максимир" чув крик розлюченого 21-річного капітана Динамо Бобана.

Вже на 10-й хвилині матчу переляканий суддя забрав команди з поля, і всі повтікали до роздягалень, окрім Звонимира, лівого захисника загребців В'єкослава Шкриньяра та тренера Йосипа Куже. Утрьох вони намагалися якось виручити своїх на палаючій трибуні, і тоді-то й сталася історія.

***

"Я був там. Я, публічна людина, готовий був ризикувати всім: життям, кар'єрою і всіма благами, які може принести слава футболіста, заради однієї мети і одного ідеалу: вільної Хорватії", – красиво казав потім Бобан.

А от на полі це виглядало не так естетично.

Полісмен Рефік Ахметович вгатив Бобану кийком; той повернувся і коліном зарядив босняку прямо в голову. BadBlueBoys зустріли удар овацією.

"Я міг його вбити, він напав на мене на роботі. Бобана врятував Йосип Куже, відтягнувши від мене. Я мав при собі заряджений пістолет, і колеги кричали стріляти", – казав потім Ахметович.

А ще додавав, що зла на Бобана давно не тримає.

Мабуть, він краще його зрозумів у 1992-му, коли сербська армія взяла в облогу Сараєво.

Що ж до бійки на "Максимирі", то хорватські ультрас влаштували Бобану почесний ескорт до підтрибунки, а самі ще додали жару.

Це тривало понад півтори години, і лише тоді поліції з водометами вдалося відтіснили розлючених місцевих. На той час Delije вже тихо сиділи у себе на секторі і чекали, чим все закінчиться. Вони недооцінили ненависть хорватів і тріумф копів по суті врятував їх від розправи, бо народ з Загреба підтягувався.

Зі стадіону сербів вивозили під конвоєм – і серед інших нинішнього президента Сербії Александара Вучича, якому хтось із хорватів розквасив носа.

Що ж до зірок "Звездашів", то за ними Белград і поготів вислав гелікоптери.

***

Озираючись назад, найбільше диво побоїща на "Максимирі" – це відсутність вбитих.

Аж 193 людини отримали середні й важкі поранення, з них 117 – поліцейські, але лікарям вдалося врятувати кожне життя.

Ну, а Туджман, тим часом, робив своє. Вже наступного дня він очікувано позвільняв з посад етнічних сербів та босняків, замінивши їх хорватами, і почав готувати остаточний вихід із Югославії, який і проголосив одночасно зі словенцями 25 червня 1991-го.

Тоді-то й почалася фронтова, не стадіонна війна.

"Вона спалахнула за рік після матчу. Початок їй дав Кривавий Великдень на Плітвицьких озерах", – розповідає хорватський журналіст Юрай Врдоляк.

Він заперечує, що розрив між сербами й хорватами стався на "Максимирі" – каже, що після того разу Црвена Звезда й Динамо зустрічалися ще тричі, а загалом хорватські клуби виступали в чемпіонаті Югославії аж до середини 1991-го.

А от сербська легенда Драган Джаїч запам'ятав загребські події драматичніше:

"Саме після тієї гри кожному стало зрозуміло, чого чекати далі".

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Фото Бобана, який б'є полісмена, за день-два облетіло ЗМІ і стало сенсацією.

З ним світ отримав сигнал – Югославія хвора і от-от рвоне.

Федерація футболу забанила Звонимира за те на пів року, він не поїхав на ЧС-1990, але натомість став іконою для хорватських патріотів і все життя тим пишається:

"А що було робити? Фанати з Белграда почали трощити наш стадіон. Поліція, яка на той час охороняла режим, навіть не збиралася діяти".

Своєю кар'єрою Бобан довів, що не хуліган він, але великий футболіст. У Мілані хорват виграв Лігу чемпіонів, чотири Скудетто, допоміг з адаптацією на "Сан-Сіро" Андрію Шевченку, а його пара з Деметріо Альбертіні в центрі півзахисту виглядала, як потім Кроос і Модрич у Реалі.

Став світовою знаменитістю й Аркан, і це жахливо. Коли почалася війна, він створив на базі Delije добровольчий загін, який катував, грабував, убивав цивільних. Ніхто не знає, чий кілер застрелив Ражнатовича в готелі 2000-го, тому що охочих було занадто багато.

Серби-бо програли; їхня імперія розвалилася, а лідерів на чолі зі Слободаном Мілошевичем судила Гаага.

Не тільки Хорватія стала незалежною за підсумками воєн, а й Словенія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія і навіть Косово, найсуперечливіша з нових держав.

Чи могли фанати на "Максимирі" уявити таке майбутнє?

Навряд чи, хоча саме за нього вони і билися – за свободу і право жити своїм життям без "старшого брата".

До болю знайома історія, правда?

І якщо будете колись у Загребі, обов'язково придивіться до барельєфа в тіні "Максимира", на ньому зображені якраз вони – ультрас, уже одягнені в хакі, а ще напис:

"Тим уболівальникам Динамо, для яких війна почалася 13 травня 1990-го битвою на цих трибунах, і чиє життя кинуто на вівтар Вітчизни".