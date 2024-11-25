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Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря

Максим Розенко — 25 листопада 2024, 21:20
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря

Сьогодні виповнилося 4 роки, як Дієго Марадона пішов у засвіти. Найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату світу 1991 у складі збірної СРСР та екснападник донецького Шахтаря Сергій Щербаков розповів Максиму Розенку історію, як гуляв з Дієго на Кубі.

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"Я відправився на острів Свободи проходити курс лікування, - пригадував Сергій. - Там само курс лікування проходив (здається, від наркотичної залежності) Марадона. Дієго взагалі був великим другом Фіделя Кастро. Перетнулися з Марадоною в одному з гаванських пабів. Посиділи, поспілкувалися.

Дієго мені футболку подарував. Познайомив зі своєю супутницею. А потім ще акробатичний трюк продемонстрував: поставив собі на живіт келих шампанського - прямо як м'яч на груди. По-моєму, навіть краплі шампанського не пролив. Ще й тазом у такт латиноамериканської музики обертав. Я сміявся від душі. Дієго запам’ятався мені дуже позитивною людиною".

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець

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