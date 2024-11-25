Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря

Сьогодні виповнилося 4 роки, як Дієго Марадона пішов у засвіти. Найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату світу 1991 у складі збірної СРСР та екснападник донецького Шахтаря Сергій Щербаков розповів Максиму Розенку історію, як гуляв з Дієго на Кубі.

"Я відправився на острів Свободи проходити курс лікування, - пригадував Сергій . - Там само курс лікування проходив (здається, від наркотичної залежності) Марадона. Дієго взагалі був великим другом Фіделя Кастро. Перетнулися з Марадоною в одному з гаванських пабів. Посиділи, поспілкувалися.