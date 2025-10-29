Судді VAR можуть отримати розширення повноважень

Футбольні законодавці обговорюють можливість розширення повноважень відеоасистентів рефері (VAR).

Про це повідомляє The Athletic.

Йдеться про випадки, коли VAR зможе втручатися в гру під час неправильно показаної жовтої картки.

Також на засіданні Міжнародної футбольної асоціації (IFAB) та Футбольної та технічної консультативної групи обговорювалась ідея повторити покарання за утримання м'яча під час удару від воріт чи ауту, як це раніше зробили з часом, що воротар міг тримати ігровий снаряд у руках – не більше восьми секунд.

Порушення цього правила має каратися призначенням кутового.

Окрім того, велися розмови про те, як найкраще компенсувати час, що витрачений внаслідок травм та замін, а також як зменшити кількість міліметрових офсайдів, щоб сприяти більш атакувальному футболу.

Усі пропозиції, що розглядалися на засіданні наразі є рекомендаціями і будуть розглянуті на щорічних зборах IFAB 20 січня.