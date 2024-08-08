Фернандо Алонсо: Сподіваюся, Мбаппе досягне успіху в Реалі
Дворазовий чемпіон Формули-1 іспанець Фернандо Алонсо вірить, що Кіліан Мбаппе стане лідером мадридського Реала.
Про це гонщик заявив у коментарі виданню Marca.
«Нарешті він прибув і стане неймовірним посиленням для Мадрида. Я сподіваюся, що він досягне успіху», – сказав Алонсо.
Мбаппе приєднався до Реала на правах вільного агента. Форвард підписав 5-річний контракт. Фінансові деталі договору не розголошуються.
43-річний Алонсо є прихильником Реала. З 2023 року пілот виступає за команду Астон Мартін.