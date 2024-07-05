Іспанія в яскравому матчі здолала Німеччину: огляд гри Євро-2024

Збірна Іспанії обіграла Німеччину у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/4 фіналу, 5 липня

Іспанія — Німеччина 2:1 ДЧ (1:0, 1:1, 1:1)

Голи: 1:0 - 51 Ольмо, 1:1 - 89 Вірц, 2:1 - 119 Меріно

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Лапорт, Ле Норман (46 Начо), Карвахаль, Родрі, Руїс (102 Хоселу), Педрі (8 Ольмо), Ямаль (63 Торрес), Вільямс (80 Меріно), Мората (80 Оярсабаль)

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Раум (57 Міттельштадт), Та (80 Мюллер), Кімміх, Гаверц (91 Антон), Кроос, Мусіала, Сане (46 Вірц), Гюндоган (57 Фюллькруг), Джан (46 Андріх)

Зазначимо, що до цього поєдинку "бундестім" жодного разу в історії не вилітала в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Водночас Іспанія не могла до цього перемогти країну-господарку Євро.

У півфіналі Іспанія зіграє з переможцем матчу Португалія — Франція.