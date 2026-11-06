Іспанія може відмовитися від проведення чемпіонату світу-2030

Іспанія може відмовитися від проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Можливість відмови розглядає лідер іспанської опозиції Альберто Фейхо з Народної партії в разі приходу до влади. Іспанія може відмовитися від проведення турніру в разі, якщо не отримає право проводити фінал.

ЧС-2030 повинен пройти в Іспанії (11 стадіонів), Португалії (3) та Марокко (6). На проведення фіналу претендують Сантьяго Бернабеу (Мадрид), Камп Ноу (Барселона) та новий 115-тисячний стадіон у Касабланці.

"Якщо Іспанія не прийматиме фінал, вона не повинна брати участь у організації турніру", – заявив Фейхо.

Зазначимо, що все це відбувається на фоні загострення дипломатичних стосунків між Іспанією та Марокко. Влітку поточного року в іспанське місто Сеута увірвалися десятки тисяч мароканських нелегальних мігрантів. Це спричинило масштабні порушення правопорядку в місті. Іспанія звинувачує Марокко у сприянні цьому нашестю нелегальних мігрантів.

Раніше схожу з Фейхо думку щодо проведення ЧС-2030 висловив мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Алмейда.