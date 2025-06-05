Іспанія та Франція визначилися зі стартовими складами на півфінальний матч Ліги націй
Сьогодні, 5 червня, у Штутгарті відбудеться другий півфінальний матч Ліги націй УЄФА сезону-2024/25, у якому зійдуться Іспанія та Франція.
У стартовому складі "фурії рохи" вийде новоспечений одноклубник Андрія Луніна по мадридському Реалу Дін Гюйсен.
А в першій одинадцятці французів вийде дует з ПСЖ, який нещодавно вперше в історії клубу став переможцем Ліги чемпіонів.
Іспанія: Сімон – Порро, Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья – Меріно, Субіменді, Педрі – Ямал, Оярсабаль, Вільямс.
Запасні: Райя, Реміро, Омородіон, Баена, Вівіан, Гаві, Грімальдо, Кубарсі, Лопес, Мората, Мінгеса, Ольмо, Піно, Руїс, Іско.
Франція: Меньян – Калюлю, Конате, Лангле, Т. Ернандес – Коне, Рабйо, Дембеле, Олісе, Дуе – Мбаппе.
Запасні: Шевальє, Самба, Баде, Барколя, Гендузі, Гюсто, Дінь, Л. Ернандес, Заїр-Емрі, Коло Муані, Павар, Тюрам, Чуамені, Шеркі.
Стартовий свисток поєдинку між збірними Іспанії та Францією запланований на 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що переможець цього матчу зустрінеться з Португалією у фіналі Ліги націй. Вчора, 4 червня, команда Роберто Мартінеса здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1).
Завдяки цій перемозі португальці перервали дві невдалі серії, які тривали більше 20 років.