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Вінгер Лаціо зацікавив Інтер та Тоттенгем

Олександр Булава — 23 березня 2025, 23:16
Вінгер Лаціо зацікавив Інтер та Тоттенгем
Calciomercato.com

Данський вінгер Лаціо Густав Ісаксен зацікавив міланський Інтер та лондонський Тоттенгем.

Про це повідомляє Calciomercato.

23-річний гравець може вписатися у схему Сімоне Індзагі в міланському клубі, де його перетворили на п'ятого півзахисника, який грає на фланзі.

Лаціо готовий розглянути пропозиції щодо трансферу гравця, за якого може вимагати 40 млн євро на тлі інтересу клубу АПЛ.

Римський клуб підписав гравця у 2023 році у Мідтьюлланда за 13,4 млн євро. Його контракт чинний до літа 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

У поточному сезоні на його рахунку 39 матчів, в яких він відзначився 5 голами та 5 асистами.

Напередодні повідомлялося, що головний тренер Лаціо Марко Бароні збереже свою посаду, як мінімум до кінця сезону-2024/2025.

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