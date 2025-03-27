Ньюкасл зупинив переговори з лідером команди щодо нового контракту
Александер Ісак
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Александер Ісак та Ньюкасл зупинили переговори щодо нового контракту для зірки "сорок".
Про це повідомляє Caughtoffside.
Сам футболіст відхилив першу пропозицію клубу, а боси Ньюкасла вирішили не форсувати пролонгацію угоди, а дещо переосмислити ситуацію на тлі зацікавленості Арсенала та Ліверпуля.
Лондонський клуб зацікавлений у шведі вже не перше трансферне вікно, але "сороки" не хотіли б втрачати свого лідера. Втім, чинна угода розрахована до літа 2028 року і з кожним сезоном Ісак втрачатиме в ціні.
У поточній кампанії форвард зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 23 голи та віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що екснападник Ньюкасла поновив кар'єру в третій лізі ОАЕ.