Ньюкасл зупинив переговори з лідером команди щодо нового контракту

Александер Ісак та Ньюкасл зупинили переговори щодо нового контракту для зірки "сорок".

Про це повідомляє Caughtoffside.

Сам футболіст відхилив першу пропозицію клубу, а боси Ньюкасла вирішили не форсувати пролонгацію угоди, а дещо переосмислити ситуацію на тлі зацікавленості Арсенала та Ліверпуля.

Лондонський клуб зацікавлений у шведі вже не перше трансферне вікно, але "сороки" не хотіли б втрачати свого лідера. Втім, чинна угода розрахована до літа 2028 року і з кожним сезоном Ісак втрачатиме в ціні.

У поточній кампанії форвард зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 23 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що екснападник Ньюкасла поновив кар'єру в третій лізі ОАЕ.