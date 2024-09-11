Інтер продовжить контракт з ключовим гравцем
Інтер близький до завершення угоди щодо нового контракту з правим захисником Дензелем Думфрісом.
Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.
За новим договором нідерландець буде заробляти 4 млн євро за сезон, що відповідає зарплаті Федеріко Дімарко.
Чинний контракт гравця завершується влітку 2025 року.
Нагадаємо, Думфріс став гравцем Інтера у 2021 році після переходу з ПСВ. На його рахунку 134 гри за клуб у всіх турнірах.
Раніше стало відомо, що основний форвард Інтера Лаутаро Мартінес, продовжив контракт з клубом до кінця сезону-2028/29.