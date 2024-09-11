Інтер продовжить контракт з ключовим гравцем

Інтер близький до завершення угоди щодо нового контракту з правим захисником Дензелем Думфрісом.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

За новим договором нідерландець буде заробляти 4 млн євро за сезон, що відповідає зарплаті Федеріко Дімарко.

Чинний контракт гравця завершується влітку 2025 року.

Нагадаємо, Думфріс став гравцем Інтера у 2021 році після переходу з ПСВ. На його рахунку 134 гри за клуб у всіх турнірах.

Раніше стало відомо, що основний форвард Інтера Лаутаро Мартінес, продовжив контракт з клубом до кінця сезону-2028/29.