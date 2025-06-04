Захисник Інтера пропустить груповий етап клубного чемпіонату світу

Центральний захисник Інтера Ян Біссек пропустить груповий етап клубного чемпіонату світу 2025 року.

Про це повідомляє Паскуале Гуарро.

Біссек отримав травму в фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ 31 травня. У тому матчі 24-річний німець вийшов на заміну на 53 хвилині, проте провів на полі всього 9 хвилин.

У Біссека виявили пошкодження згинача стегна, яке дозволить йому відновитися лише до стадії плейоф. На груповому етапі турніру в США Інтер у період із 17 до 25 червня зіграє з Монтерреєм, Урава Ред Даймондс і Рівер Плейтом.

У поточному сезоні на рахунку Біссека 3 голи та 3 асисти в 46 матчах за Інтер у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно Інтер оголосив про підписання хавбека збірної Хорватії Петара Сучича.