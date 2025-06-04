Захисник Інтера пропустить груповий етап клубного чемпіонату світу
Ян Біссек
ФК Інтер
Центральний захисник Інтера Ян Біссек пропустить груповий етап клубного чемпіонату світу 2025 року.
Про це повідомляє Паскуале Гуарро.
Біссек отримав травму в фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ 31 травня. У тому матчі 24-річний німець вийшов на заміну на 53 хвилині, проте провів на полі всього 9 хвилин.
У Біссека виявили пошкодження згинача стегна, яке дозволить йому відновитися лише до стадії плейоф. На груповому етапі турніру в США Інтер у період із 17 до 25 червня зіграє з Монтерреєм, Урава Ред Даймондс і Рівер Плейтом.
У поточному сезоні на рахунку Біссека 3 голи та 3 асисти в 46 матчах за Інтер у всіх турнірах.
Нагадаємо, нещодавно Інтер оголосив про підписання хавбека збірної Хорватії Петара Сучича.