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Інтер оголосив про підписання хавбека збірної Хорватії

Олег Дідух — 4 червня 2025, 17:31
Інтер оголосив про підписання хавбека збірної Хорватії
Петар Сучич
ФК Інтер

Міланський Інтер підписав центрального півзахисника Динамо Загреб і збірної Хорватії Петара Сучича.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із Сучичем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 14 мільйонів євро.

Про трансфер Сучича Інтер домовився ще взимку поточного року, проте 21-річний хавбек дограв сезон-2024/25 у складі Динамо Загреб. Як і планувалося, він приєднався до Інтера перед клубним чемпіонатом світу-2025.

На рахунку Сучича 7 голів і 4 асисти в 32 матчах у всіх турнірах на клубному рівні у минулому сезоні. Минулого року хавбек вже дебютував за збірну Хорватії, за яку провів 7 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, напередодні Інтер покинув головний тренер команди Сімоне Індзагі.

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