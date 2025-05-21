Хавбек збірної Італії може покинути Інтер влітку
Давіде Фраттезі
ФК Інтер
Півзахисник збірної Італії Давіде Фраттезі може влітку поточного року покинути міланський Інтер.
Про це повідомляє Football Italia.
За їхньою інформацією, керівництво чемпіонів Італії не вважає хавбека недоторканним і може відпустити його, якщо надійде достатньо вигідна пропозиція.
Про цьому, Фраттезі користується попитом на трансферному ринку. Інтерес до нього проявляють Наполі, Атлетико Мадрид і Манчестер Юнайтед.
Фраттезі виступає за Інтер з літа 2023 року, у поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 2 асисти в 47 матчах у всіх турнірах. Контракт 25-річного хавбека діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 32 мільйони євро.
У січні поточного року повідомлялося про те, що Фраттезі може перейти в Рому.