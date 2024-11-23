Інтер Маямі найближчими днями оголосить про призначення нового головного тренера, яким стане колишній гравець Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі сторони завершують узгодження останніх деталей угоди. 40-річний фахівець підпише трирічний контракт.

40-річний Хав'єр Маскерано з 2022 року очолював молодіжну збірну Аргентини до 20 років, а також він був головним тренером олімпійської збірної своєї країни на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. На цій посаді його замінить очільник команди U-17 Дієго Пласенте.

✍🏻🇦🇷 Javier Mascherano will be officially announced as new Inter Miami manager in the upcoming days.



All documents are in place, three year deal for Mascherano who’s gonna work with Messi again.



Diego Placente replaces Mascherano as Argentina U20 head coach. pic.twitter.com/2c0milHvSF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2024

Нагадаємо, за американський клуб грає Ліонель Мессі, який разом з Маскерано виступав за Барселону (2010-2018), а також обидва представляли збірну Аргентини на міжнародному рівні.

Раніше стало відомо, що головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно, який також до цього працював у каталонському клубі, залишив команду з особистих причин, незважаючи на ще один рік контракту.

Мартіно очолив Інтер влітку 2023 року. Під його керівництвом команда з Маямі завершила минулий регулярний сезон з рекордною для МЛС кількістю очок (74).

Але колектив з Флориди сенсаційно швидко завершив свій постсезон, програвши у першому раунді плейоф Атланті, яка мала дев'ятий номер посіву.