Не більше, не менше: Челсі встановив конкретний цінник на Лукаку

Челсі оцінює Ромелу Лукаку у 38 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

Інсайдер зазначає, що лондонці розглядають виключно продаж бельгійця, який сезон-2023/24 провів у оренді в Ромі. Варіант з обміном не розглядається.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче придбати найкращого бомбардира Наполі Віктора Осімхена, але за інформацією Романо, нігерієць наразі не входить у список цілей "аристократів" на літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, новим тренером Челсі стане італійський фахівець з Чемпіоншипа.