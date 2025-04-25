Гарантований призер УПЛ: огляд матчу Інгулець – Олександрія

У п'ятницю, 25 квітня, Олександрія в межах 25 туру Української Прем'єр-ліги обіграла Інгулець, гарантувавши собі медалі першості.

В останніх чотирьох турах буде з’ясовано – які саме. Єдиний і переможний гол в матчі забив Теді Цара.

Безпрограшна серія підопічних Руслана Ротаня в чемпіонаті України зросла до семи матчів (шість перемог).

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

26 тур, 25 квітня

Інгулець – Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 26 Цара.

Інгулець: Паламарчук – Свистун (59 Бенедюк), Діхтярук, Жовтенко, Катрич (68 Чабан) – Лосенко, Волохатий, П'ятов (68 Гаджук) – Фарасеєнко, Пушкарьов, Могильний (59 Сад).

Олександрія: Єрмаков – Скорко (75 Кравченко), Кампос, Шабанов, Ндіка (46 Мартинюк) – Калюжний, Шепелєв, Смирний (60 Мишньов) – Козак, Ковалець (81 Кулаков), Цара (75 Бєляєв).

Попередження: Фарасеєнко, Катрич, Діхтярук – Кампос, Козак.

Олександрія скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке в 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.