Карпати з дублем Бабогло обіграли Інгулець: огляд матчу УПЛ

Львівські Карпати на виїзді обіграли Інгелець з Петрового у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Дублем у складі "левів" відзначився захисник Владислав Бабогло, ще одним голом міг відзначитись Бруніньйо, але бразилець не зумів реалізувати пенальті. Його удар парирував Олексій Паламарчук, який відбив уже 6-й поспіль 11-метровий та встановив рекорд чемпіонату України.

Інгулець на останніх хвилинах зустрічі зміг скоротити відставання – фантастичним голом відзначився Крістіан Свистун.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 14 квітня

Інгулець – Карпати 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Бабогло, 0:2 – 81 Бабогло, 1:2 – 90 Свистун

Інгулець: Паламарчук, Бенедюк (Свистун 78), Малиш (Жовтенко 67), Дихтярук, Катрич, Пушкарьов, Волохатий, Лосенко, П'ятов (Кисленко 78), Фарасеєнко (Могильний 67), Сад (Гаджук 83)

Карпати: Кінарейкін, Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецков, Чачуа (Квасниця 90+2), Альварес, Бруніньйо (Шах 72), Підлепенець (Очеретько 65), Костенко (Федор 72), Краснопір (Невес 72)

Попередження: Пушкарьов 23, Дихтярюк 37 – Костенко 39

Карпати вийшли на 5 місце в турнірній таблиці, обійшовши Кривбас. До четвертого Полісся – 5 очок. Зазначимо, що 4 сходинка потенційно дає право грати в єврокубках. Що ж стосується Інгульця, то команда продовжує йти останньою.