Дзаккероні: Ювентус не виглядає згуртованим

Іменитий італійський тренер Альберто Дзаккероні висловився про поточні проблеми туринського Ювентуса, який наразі не може повернутись до групи лідерів Серії А.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Ювентус не виглядає згуртованим і мені дійсно шкода Мотту. Минулого року він зробив велику роботу з Болоньєю та надав команді ідентичності.

Туринці просто не знайшли свого балансу. Не знаю чому, але в команді дуже часто змінюються футболісти. Не знаю, можливо це зміни атмосфери вплинула на Мотту, але зараз Ювентус не той, яким ми хотіли його бачити", – розповів Дзаккероні.