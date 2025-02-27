Аталанта хоче створити свою систему клубів за зразком Ред Булла

Один із співвласників Аталанти Стівен Пальюка заявив, що клуб хоче створити свою систему клубів на зразок Ред Булла чи City Group.

Американського бізнесмена цитує La Gazzetta dello Sport.

"Аталанта – наша головна команда, і ми пишаємося тим, чого досягли в Італії та в Європі. Але ми дивимося на інші клуби та на те, яку синергію приносить така система. Інвестиції, які здійснили Ред Булл та група навколо Манчестер Сіті, продемонстрували переваги такої моделі.

Ми точно не хочемо, щоби наші клуби напряму змагалися один із одним, тому нам доведеться шукати в інших країнах або в нижчих лігах. Але було би позитивно, якби Аталанта була на верхівці такої системи", – заявив Пальюка.