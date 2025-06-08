Арнаутович оголосив про відхід із Інтера

Відомий австрійський форвард Марко Арнаутович оголосив про свій відхід із міланського Інтера.

36-річного нападника цитує FC Inter News.

"Для мене особисто час в Інтері закінчився. Мене більше не буде", – сказав гравець.

Також Арнаутович прокоментував майбутнє призначення Крістіана Ківу на посаду головного тренера Інтера.

"Я дуже радий призначенню Крістіана Ківу, я грав з ним. Я вже розмовляв з ним, він молодий і амбітний тренер. Він має багато якостей і може допомогти команді, але найголовніше, що він любить цю команду, він любив Інтер все своє життя", – додав австрієць.

Контракт Арнаутовича з Інтером діє до кінця червня поточного року. При цьому, міланський клуб не планує залучати ветерана до виступів на клубному чемпіонаті світу-2025.

Форвард виступав за Інтер з літа 2023 року. В поточному сезоні відзначився 7 голами та 2 асистами в 28 матчах у всіх турнірах. Раніше Арнаутович виступав за Інтер у сезоні-2009/10.