Охоронця побили. Злочинці намагалися пограбувати віллу форварда Інтера

Злочинці здійснили невдалу спробу пограбувати віллу форварда Інтера Марко Арнаутовича в Канту, провінція Комо.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Інцидент трапився близько 23:00 у суботу, 21 червня. Самого Арнаутовича на віллі в той момент не було.

Двоє злочинців, озброєних бітами, увійшли на віллу через задній двір. Вони напали на двох охоронців, побивши одного з них.

В домі знаходилися ще двоє охоронців. Вони забарикадувалися та викликали поліцію, тим самим змусивши грабіжників покинути віллу з порожніми руками.

Окрім поліції, на місце подій прибула швидка допомога. Лікарі надали допомогу побитому охоронцеві, який отримав серйозні травми плеча.

Нагадаємо, контракт Арнаутовича з Інтером діє до 30 червня поточного року, після чого він покине клуб.