Сербський гранд близький до підписання зірки збірної Австрії

Вже колишній нападник Інтера та збірної Австрії Марко Арнаутович близький до переходу в сербську Црвену Звезду.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Очікується, що контракт буде розраховано до літа 2027 року, а сам гравець перейде на правах вільного агента, оскільки його контракт з Інтером добіг кінця 1 липня.

🚨🔴⚪️ Marko #Arnautovic is on the verge of joining Red Star Belgrade.



Been told the 36 y/o striker will sign a contract until 2027, with his medical likely to take place on Monday.



Arnautovic will join as a free agent.@SkySportDE 🇦🇹 pic.twitter.com/pHWdUNk474 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 18, 2025

Минулого сезону Арнаутович зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

Також форвард має досвід виступів за Вердер, Сток Сіті, Вест Гем та Болонью.

Раніше повідомлялось, що віллу австрійця намагались пограбувати та навіть побили охоронця.