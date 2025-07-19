Сербський гранд близький до підписання зірки збірної Австрії
Марко Арнаутович
ФК Інтер
Вже колишній нападник Інтера та збірної Австрії Марко Арнаутович близький до переходу в сербську Црвену Звезду.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
Очікується, що контракт буде розраховано до літа 2027 року, а сам гравець перейде на правах вільного агента, оскільки його контракт з Інтером добіг кінця 1 липня.
Минулого сезону Арнаутович зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.
Також форвард має досвід виступів за Вердер, Сток Сіті, Вест Гем та Болонью.
Раніше повідомлялось, що віллу австрійця намагались пограбувати та навіть побили охоронця.