Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Сербський гранд близький до підписання зірки збірної Австрії

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 11:06
Сербський гранд близький до підписання зірки збірної Австрії
Марко Арнаутович
ФК Інтер

Вже колишній нападник Інтера та збірної Австрії Марко Арнаутович близький до переходу в сербську Црвену Звезду.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Очікується, що контракт буде розраховано до літа 2027 року, а сам гравець перейде на правах вільного агента, оскільки його контракт з Інтером добіг кінця 1 липня.

Минулого сезону Арнаутович зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

Також форвард має досвід виступів за Вердер, Сток Сіті, Вест Гем та Болонью.

Раніше повідомлялось, що віллу австрійця намагались пограбувати та навіть побили охоронця.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Црвена Звезда Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Охоронця побили. Злочинці намагалися пограбувати віллу форварда Інтера
Арнаутович оголосив про відхід із Інтера
ПСЖ забирає все – чи Інтер здобуде четвертого "вухатого"? 6 інтриг фіналу Ліги чемпіонів

Останні новини