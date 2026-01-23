Українська правда
Забарний вийде у старті ПСЖ на матч чемпіонату проти Осера

Микола Літвінов — 23 січня 2026, 20:45
Український захисник Ілля Забарний зіграє з перших хвилин у матчі 19-го туру Ліги 1 проти Осера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Трансляцій доступна на MEGOGO.

У поточному сезоні Забарний зіграв за ПСЖ 23 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом.

ПСЖ після 18 турів очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи в активі 42 очки. Осер із 12-ма балами посідає передостанню сходинку в Лізі 1.

Нагадаємо, що нещодавно головний тренер парижан Луїс Енріке став на захист усіх трьох літніх новачків паризького гранда, серед яких український захисник Ілля Забарний.

