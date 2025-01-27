Забарний б’є рекорди з клубом, а Довбик забиває вирішальний м’яч. Як там наші зіграли

Українські футболісти продовжують торувати шлях до успіхів у закордонних першостях. У нашому матеріалі зібрали найважливіше за тиждень про легіонерів із українським паспортом у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії та Італії.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи українських виконавців, які обрали варіантом продовження кар'єри чемпіонати поза межами рідної країни. І ділиться з читачами головним за тиждень.

Анатолій Трубін

У 19 турі португальської Примейри лісабонська Бенфіка несподівано поступилася на виїзді. Суперником команди українського голкіпера була Каса Піа, і вона Трубіну забила 3 м'ячі. "Орли" відповіли лише 1 результативним ударом.

Ексфутболіст Шахтаря провів на полі усі 90 з гаком хвилин, і за свою гру отримав не найкращу оцінку від статистичного порталу. Така інтерпретація зусиль Трубіна повязана з діями українця в епізодах з голами суперника. Так, у першому випадку він не впорався з низовим ударом з-за меж штрафного майданчика у лівий від себе кут (на скріні). В епізоді з другим голом суперник Трубіна розстрілював уже з меж карної зони. Нарешті, в третьому епізоді опонент провів результативну контратаку, й забивав так само з доволі близької відстані.

Провідне португальське видання A Bola здивувало. На одній шальці терезів – безумовно низька оцінка 5 балів. На іншій – стриманий і навіть такий, який виправдовує Трубіна, коментар авторів.

"Коли минула півгодина матчу, зміг зорієнтуватися, коли безстрашно кинувся в ноги супернику, й погасив пожежу. Пізніше здійснив спробу відчайдушного стрибка, щоб відбити удар опонента, проте шансів не дати відзначитися візаві не мав жодних. В епізодах із 2-м і 3-м взяттями воріт звинувачувати його так само не варто", – резюмували журналісти.

Варто зазначити, що січень як місяць для Трубіна складається не найкращим чином. Українець витягав мяча із сітки вже 11 разів, і це сталося за 4 проведених його клубом матчів. Для порівняння, у відтинок із жовтня по грудень його пасив загалом склав 10 м'ячів.

З початку сезону Трубін відіграв за Бенфіку 29 матчів у всіх турнірах. "Орли" посідають 2 сходинку в таблиці, маючи 41 бал у 19 матчах.

Ілля Забарний

У поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги Борнмут на своєму полі приймав Ноттінгем Форест, і суперника переграв (5:0). Український легіонер "вишень" провів на полі усі 90 хвилин.

Цього разу роботи в Забарного, та й узагалі в футболістів оборони його команди, було небагато. Вже в доданий суддею до 2 тайму час українець отримав жовту картку. За свої зусилля ексгравець Динамо отримав помітне визнання від відомого статистичного порталу.

Борнмут продовжив серію без поразок уже до 12-ти матчів. Крім того, як стало відомо по завершенні зустрічі, Забарний став співавтором унікального досягнення.

Саме з приводу помітно привабливого виступу Забарного та його напарника висловився ексфутболіст Арсеналу Мартін Кіоун. Останній відомий як один із найкращих центрбеків Англії 90-х-початку 2000-х, який не один рік виступав за лондонців пліч-о-пліч з Тоні Адамсом. Ось що зазначив Кіоун на шпальтах Daily Mail.

"Хейсена та Забарного можна назвати близнюками. Обидва надають перевагу рукавичкам, обидва виступають у закочених по щиколотки гетрах. Скажу, що якби в мій час ми б захотіли носити рукавички, нам би це заборонили! Проте, можливо, мова про сучасних центрбеків, які ще переживають процес становлення, і тому вони схожі на того ж Гріліша. І Хейсен, і Забарний обережні у грі в пас, і ефективні у перехопленні довгих передач. Обидва класно просуваються з м'ячем, якщо бачать вільний простір. Разом з тим, обидва ще й мають гарну швидкість, а цієї якості багатьом сучасним центральним захисникам не вистачає", – зазначив колишній гравець "канонірів" у своїй колонці для видання.

Тим часом сам українець після матчу порадував шанувальників свіжими світлинами в соціальній мережі.

З початку розіграшу-2024/25 Забарний зіграв за "вишень" 24 матчі у всіх змаганнях. Борнмут наразі посідає шосте місце в АПЛ з 40 очками в 23 іграх.

Єгор Ярмолюк

Інший клуб АПЛ Брентфорд узяв 3 бали в гостьовій грі з Крістал Пелас (2:1) у лондонському дербі. Таким чином, "джмелі" покінчили із безвиграшним періодом у 3 матчі.

Цього разу український хавбек на те, щоб себе проявити, у складі переможця отримав лише 6 хвилин. І на полі багато не встиг. Втім, для оцінки цього вистачило. SofaScore за гру Ярмолюка "нагородив" балом 6,4.

З початку кампанії-2024/25 Ярмолюк зіграв 22 матчі. Брентфорд має 31 бал, що дозволяє посідати 11 позицію в таблиці.

Віталій Миколенко

У черговому турі АПЛ свій матч відіграв і Евертон. Ліверпульці в гостях переграли Брайтон (1:0). У складі переможця весь поєдинок провів ексфутболіст Динамо.

Українець результативними діями не відзначився, однак у останніх матчах у його грі є помітні зміни. Після призначення Девіда Моєса Миколенко (№19 на скріні) значно більше часу проводить на половині поля суперника. У цьому матчі Миколенко не раз був активним безпосередньо біля штрафного майданчика "чайок". Крім того, у 2 таймі Віталій отримав болісний удар від візаві, але матч дограв. За свою гру Миколенко отримав пристойний бал від статистичного ресурсу.

Видання Liverpool Еcho старання Миколенка оцінило балом 7. А також зазначило наступне.

"Виглядав впевнено, не спускаючи очей з Брайана Груди в першому таймі, поки його суперник не поступився місцем, і рішуче захищався від значного тиску після перерви, отримавши на горіхи від Педро ліктем в голову за свої старання".

З початку сезону Миколенко провів 22 матчі у всіх змаганнях. Його актив налічує 1 результативний пас. Евертон посідає 16-те місце, маючи 23 бали.

Віктор Циганков

У 21-му турі іспанської Ла Ліги Жирона в гостях поступилася Райо Вальєкано (1:2). Таким чином, каталонський клуб зазнав третьої поразки поспіль.

Колишній гравець Динамо отримав можливість проявити себе, починаючи з 79-ї хвилини, за рахунку ще 1:0 на користь Жирони. Втім, у відведений йому час Циганков допомогти своїй команді набрати залікові бали не зміг. Це відобразилося на його оцінці за матч.

Чим встиг запам’ятатися Циганков за відведений йому час? На його рахунку зароблене на собі порушення правил та 4 точні передачі з 6.

З початку сезону Циганков зіграв за Жирону 13 матчів. У його активі 1 гол та 2 асисти. "Червоно-білі" набрали 28 балів та посідають 9 сходинку.

Артем Довбик

У 22-му турі італійської Серії А Рома на виїзді протистояла Удінезе. І суперника перемогла (2:1).

Український нападник "вовків" не тільки вийшов на поле із перших хвилин та провів 81 хвилину, а й записав у свій актив черговий гол за римлян. На 64-й хвилині він реалізував пенальті. І саме цей удар виявився вирішальним у матчі. Крім того, в одному з епізодів саме фолом на Довбику заробив жовту картку один із футболістів Удінезе.

Таким чином, Довбик продовжив свою гольову серію до 3 матчів у чемпіонаті Італії, і тепер має 8 результативних ударів. Завдяки цьому взяттю воріт ексгравець Дніпра-1 тепер входить до компанії 6-ти найкращих бомбардирів Серії А розіграшу-2024/25. У лідера перегонів Матео Ретегі з Аталанти 16 забитих м'ячів.

Варто зазначити, що Довбик був близьким до голу ще наприкінці першої половини гри. Однак його удар у верхній кут воріт суперника з меж штрафного майданчика після гри на випередження суддя не зарахував через офсайд.

Крім того, м’яч з пенальті став для Довбика знаковим. За показником голів у Серії А нападник Роми обійшов легенду Динамо Олександра Заварова, який має 7 результативних ударів. Попереду лише футболіст Дженоа Руслан Малиновський (27 забитих м'ячів) та Андрій Шевченко (127).

Судячи з опублікованих самим Довбиком світлин у соціальній мережі, в нього цей гол викликав бурхливу реакцію.

Римляни не програють у Серії А протягом уже 6 матчів. За свою гру Довбик отримав доволі високий бал.

За останні 7 днів Довбик привернув до себе значну увагу в Італії. На тижні Рома також провела матч з АЗ в Лізі Європи. За підсумками цієї гри видання Voce Giallorossa присвятило кілька речень, які вартують уваги, українцеві.

"Колектив Раньєрі мав немало проблем із просуванням м'яча низом. Особливо помітним цей недолік у грі був у першій половині. Саме тому Рома була змушена збиватися на довгі передачі на Довбика, однак український форвард нормально зачепитися за м’яча не міг. В окремих епізодах це вдавалося вирішити за рахунок Дибали. Той просував м’яча в напрямку до воріт суперника, користуючись високою індивідуальною майстерністю. Саме після цієї гри стало остаточно ясно: не варто мати на Довбика таких же сподівань, як на Лукаку. Якщо покинути українця в атаці одного, й це буде тривати довго, він виборювати м'ячі не зможе", – зазначили автори сайту.

Сайт Tuttomercatoweb опублікував коментар колишнього нападника Роми Руджеро Риццителлі. У ньому форвард, який у період з 1988 по 1994 роки провів за Рому більш як 150 матчів, у яких забив більш як 30 м'ячів, Довбика розкритикував.

"Всі мають труднощі у перші місяці звикання до нового чемпіонату. Але минає якийсь час, і терпіння зникає. На мою думку, Довбик виглядає погано. Я жодного разу не бачив його тим футболістом, який був залученим у гру команди по-справжньому. Він дезорієнтований, та й узагалі не відзначається уважністю до того, що відбувається навколо. За моїми спостереженнями, Довбик не належить до тих, хто очікує помилок суперників. Він належить до тих, хто прагне грати на чистих м'ячах. Це ті дрібниці, що мають вирішальне значення. Так, я теж забивав небагато, проте я дарував одноклубникам натхнення. Довбику треба змінити ставлення, інакше допомогти йому не зможе ніхто. Суле в нападі? Ні, він може добре увійти в гру, проте команді потрібен хтось, хто зможе бити головою та ногою у карному майданчику. Саме це вміє робити Довбик", – підкреслив Риццителлі.

У розіграші-2024/25 Довбик зіграв за Рому 28 матчів. На його рахунку 12 голів та 3 результативні передачі. Наразі Рома має 30 очок та посідає 9 сходинку.