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Довбик дізнався оцінку за матч, в якому він своїм голом допоміг Ромі переграти Удінезе

Олексій Мурзак — 26 січня 2025, 18:51
Довбик дізнався оцінку за матч, в якому він своїм голом допоміг Ромі переграти Удінезе
Артем Довбик
AS Roma

Український форвард Роми Артем Довбик дізнався оцінку за зіграний матч проти Удінезе в межах 22 туру Італійської Серії А, в якому він своїм голом допоміг "вовкам" здобути перемогу.

Так, статистичний портал SofaScore оцінив перфоманс Артема в 7,3 бали.

У цій грі Довбик, окрім забитого з пенальті гола, віддав 82% точних пасів, виграв одне єдиноборство з 2-х, 1 раз сфолив, заробив порушення на собі, 4 рази забіг у офсайд та завдав 2 удари в площину воріт.

Тепер на рахунку українця 12 голів та 3 результативні передачі за 28 зіграних матчів за Рому.

Нагадаємо, у Артема невдовзі може з'явитися ще один конкурент у Ромі, адже клуб знайшов нового кандидата на позицію основного форварда.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе Артем Довбик

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