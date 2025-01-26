Циганков дізнався оцінку за участь у програному Жироною матчі проти Райо Вальєкано

Український вінгер Жирони Віктор Циганков отримав доволі пристойну оцінку, відігравши трохи більше 10 хвилин у матчі 21 туру Іспанської Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Статистичний портал SofaScore виставив нашому футболісту 6,6 балів.

За відведений час Циганков виконав 4 точні паси з 6-ти, вдалий лонгбол, виграв усі 3 єдиноборства, один раз перехопив м'яч та заробив 1 фол.

Зазначимо, що перед виходом Віктора на заміну Жирона перемагала з рахунком 1:0, однак за 10 хвилин двічі пропустила та у підсумку програла матч.

Всього ж на рахунку 27-річного українця 14 матчів в усіх турнірах, у яких він відзначився одним голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що в минулій грі Ла Ліги Віктор Циганков віддав гольову передачу на Арнау Мартінеса. Це була перша результативна дія для гравця збірної України після повернення з лазарету.

Проте цей асист не допоміг команді Мічела перемогти – вона програла Севільї з рахунком 1:2.