Циганкова визнали одним з найкращих гравців у матчі Жирони проти Севільї

Український вінгер Жирони Віктор Циганков отримав одну з найкращих оцінок за програний матч проти Севільї в межах 20 туру Ла Ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив йому 7,3 бали. Найкращим у складі Жирона став лише голкіпер Пауло Гассаніга, який отримав оцінку 7,6.

Найкращим же гравцем матчу було визнано хавбека Севільї Сауля (8,9 балів).

Циганков, який вперше після травми розпочав гру у стартовому складі, долучився до гола команди. Віктор після розіграшу кутового навісив на Арнау Мартінеса, який влучно пробив головою.

Для українця це була третя результативна дія у поточному чемпіонаті. Раніше він відзначився голом та асистом у грі проти Осасуни.