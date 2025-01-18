Ярмолюк дізнався свою оцінку за програний матч проти Ліверпуля

Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав незадовільну оцінку за зіграний матч проти Ліверпуля в межах 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив українцю 6,9 балів. Найгіршим у складі "бджіл" виявився атакувальний півзахисник Міггель Дамсгаард, який отримав 6,6.

Ярмолюк виконав 42 дотики до м’яча, віддав 19 точних передач з 26 (73%), виконав 2 удари по воротах (1 неточний та 1 заблокований), зробив два обведення, заробив 1 фол, 2 рази потрапляв в офсайди, припустився 9-ти втрат, виконав 3 виноси та двічі відібрав м’яч.

Для 20-річного українця це був 17-й поєдинок у чемпіонаті, наразі він не відзначався результативними діями.