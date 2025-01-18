Гірший серед кращих: Трубін дізнався свою оцінку за матч з Фамаліканом

В матчі 18 туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка на своєму полі впевнено здолала Фамалікан. Голкіпер "орлів" Анатолій Трубін став найгіршим гравцем своєї команди за версією статистичних порталів.

Про це повідомляє WhoScored.

Українець отримав оцінку 6.6, в той час, як найгірший польовий гравець Каррерас має 6.9 балів.

Така низька оцінка пов'язана з тим, що суперники не завдали жодного удару в площину воріт Трубіна та лише один в бік володінь Анатолія.

Найкращим гравцем матчу став Леандро Баррейро, який записав на свій рахунок хет-трик.

У сезоні-2024/25 Трубін зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 м'ячів та 12 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

В наступному матчі Бенфіка зустрінеться з Барселоною в межах сьомого туру Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що раніше Трубін відбив вирішальний пенальті та приніс Бенфіці перемогу в Кубку португальської ліги..