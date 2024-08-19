Квасниця: Кадрова ситуація вплинула на результат матчу проти ЛНЗ

Нападник львівського Руха Ілля Квасниця вважає, що на результат матчу третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 проти ЛНЗ (3:1) вплинула кадрова ситуація в команді.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Команда сьогодні зіграла невдало. Нам не вдалось взяти очки у Черкасах, хоча ми хотіли цього. Можливо, наприкінці гри не вистачило сил. Тоді почали з’являтись зони за спиною наших захисників і ЛНЗ вдало цим скористалось.

Кадрова ситуація частково вплинула на результат. Перший пропущений гол також негативно вплинув на психологічний стан команди", — сказав футболіст.