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Квасниця: Кадрова ситуація вплинула на результат матчу проти ЛНЗ

Андрій Яросименко — 19 серпня, 10:49
Квасниця: Кадрова ситуація вплинула на результат матчу проти ЛНЗ
Ілля Квасниця
ФК Рух

Нападник львівського Руха Ілля Квасниця вважає, що на результат матчу третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 проти ЛНЗ (3:1) вплинула кадрова ситуація в команді.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Команда сьогодні зіграла невдало. Нам не вдалось взяти очки у Черкасах, хоча ми хотіли цього. Можливо, наприкінці гри не вистачило сил. Тоді почали з’являтись зони за спиною наших захисників і ЛНЗ вдало цим скористалось.

Кадрова ситуація частково вплинула на результат. Перший пропущений гол також негативно вплинув на психологічний стан команди", — сказав футболіст.

Зазначимо, що Ілля став автором єдиного голу львів'ян у ворота ЛНЗ. Щодо кадрової проблеми, раніше з'являлась інформація, що низка ключових гравців Руху травмовані, і пропустять декілька матчів команди в УПЛ.

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