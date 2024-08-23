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Гюндоган озвучив основні причини, чому він повернувся в Манчестер Сіті

Руслан Травкін — 23 серпня, 14:20
Гюндоган озвучив основні причини, чому він повернувся в Манчестер Сіті
Ілкай Гюндоган
Манчестер Сіті

Німецький хавбек Ілкай Гюндоган пояснив, чому вирішив повернутися до Манчестер Сіті.

Його слова цитує сайт англійського топклубу.

"Сім років у Манчестер Сіті – час повного задоволення як на полі, так і за його межами. Я виріс як особистість і гравець, налагодив особливі стосунки з уболівальниками Манчестер Сіті і досяг неймовірного успіху. Це був винятковий період у моєму житті. Можливість повернутися до клубу дуже багато означає.

Усі знають, з якою повагою я ставлюся до Пепа Гвардіола – він найкращий тренер у світі. Робота з ним щодня робить тебе кращим. Ти відчуваєш постійний виклик, а саме те, чого хоче будь-який професіонал. Не можу дочекатись, щоб знову попрацювати з ним.

Мої партнери по команді – футболісти світового класу. Щиро радий можливості тренуватися та грати разом з ними. Не можу дочекатися, коли знову одягну футболку Манчестер Сіті", – сказав Ілкай Гюндоган.

Зазначимо, що німець вже виступав за Манчестер Сіті з 2016 по 2023 рік. За свій перший період у команді Гюндоган провів 304 матчі, в яких відзначився 60 голами та 38 асистами. З "містянами" німецький півзахисник став 5-разовим чемпіоном Англії, виграв 4 Кубки ліги, 2 Кубки Англії, 1 Суперкубок і Лігу чемпіонів.

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Ілкай Гюндоган

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