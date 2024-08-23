Гюндоган озвучив основні причини, чому він повернувся в Манчестер Сіті

Німецький хавбек Ілкай Гюндоган пояснив, чому вирішив повернутися до Манчестер Сіті.

Його слова цитує сайт англійського топклубу.

"Сім років у Манчестер Сіті – час повного задоволення як на полі, так і за його межами. Я виріс як особистість і гравець, налагодив особливі стосунки з уболівальниками Манчестер Сіті і досяг неймовірного успіху. Це був винятковий період у моєму житті. Можливість повернутися до клубу дуже багато означає.

Усі знають, з якою повагою я ставлюся до Пепа Гвардіола – він найкращий тренер у світі. Робота з ним щодня робить тебе кращим. Ти відчуваєш постійний виклик, а саме те, чого хоче будь-який професіонал. Не можу дочекатись, щоб знову попрацювати з ним.

Мої партнери по команді – футболісти світового класу. Щиро радий можливості тренуватися та грати разом з ними. Не можу дочекатися, коли знову одягну футболку Манчестер Сіті", – сказав Ілкай Гюндоган.