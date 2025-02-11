Костюк прокоментував прикрий виліт Динамо U-19 з Юнацької ліги УЄФА

Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував поразку від Аталанти в серії пенальті в межах 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Він вважає, що кияни мали перемагати, але не реалізували свої моменти.

Слова наставника передає пресслужба клубу.

" Цей матч приніс задоволення для вболівальників. У ньому було все: інтрига, серія пенальті, яка завершилася, на жаль, не на нашу користь. На перших хвилинах трошки стушувалися, пропустили м'яч, втім потім відігралися, взяли під контроль гру, забили свої м'ячі.

У другому таймі пропустили безглуздий гол, але продовжили створювати моменти й могли довести гру до перемоги, якби наприкінці зустрічі свої моменти реалізували Андрейко та Редушко. Але сталося те, що сталося, рухаємося далі. Це неоціненний досвід для хлопців і, на жаль, він закінчився ", – сказав Костюк.

Зазначимо, що основний час матчу завершився з рахунком 3:3. При тому Динамо перемагало після першого тайму з результатом 3:1.

Нагадаємо, що сьогодні також пройде матч цієї ж стадії, у якому Шахтар зустрінеться з Гоффенгаймом. Проте ця гра не буде транслюватися – все через особливі правила УЄФА.