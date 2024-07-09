Колос оголосив про підписання Харатіна

Український півзахисник Ігор Харатін перейшов у ковалівський Колос.

Про це повідомила пресслужба клубу із Київщини.

Харатін перейшов на правах вільного агента, оскільки контракт зі словацькою Дунайською Стредою, за яку він виступав останні пів року, закінчився влітку.

З 2021 по 2024 роки грав за польську Легію, а з 2019 по 2021 був гравцем угорського Ференцвароша. До цього в Україні захищав кольори луганської Зорі, в якій провів найкращі часи свої кар'єри.

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