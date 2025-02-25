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Ексхавбек Зорі та Динамо розповів, чому вирішив стати гравцем Вереса

Олексій Мурзак — 25 лютого 2025, 17:52
Ексхавбек Зорі та Динамо розповів, чому вирішив стати гравцем Вереса
Ігор Харатін
НК Верес

Півзахисник Вереса Ігор Харатін розповів, що мав кілька варіантів для продовження кар’єри, але вважає, що саме рівненський клуб на сьогодні є оптимальним для нього.

Про це він розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"Спочатку мною активно цікавилася Ворскла, а потім Чорноморець. Вони дуже сильно хотіли мене підписати.

Чому обрав Верес? Є багато факторів при виборі клубу. Я вирішив, що в даний момент Верес – це найкращий варіант для мене, і я радий, що потрапив сюди. Сьогодні я щасливий у Рівному, а як воно буде далі – подивимося", – розповів футболіст.

Водночас він відверто зізнався, що у Колосі його зарплатня була вищою.

Нагадаємо, Харатін перейшов у Верес 17 січня. Останнім клубом хавбека був Колос, за який він зіграв всього три матчі у сезоні-2024/25.

Окрім Зорі та Динамо, футболіст має досвід виступів за Ференцварош, Легію, ДАК та збірну України.

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