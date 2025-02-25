Ексхавбек Зорі та Динамо розповів, чому вирішив стати гравцем Вереса

Півзахисник Вереса Ігор Харатін розповів, що мав кілька варіантів для продовження кар’єри, але вважає, що саме рівненський клуб на сьогодні є оптимальним для нього.

Про це він розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"Спочатку мною активно цікавилася Ворскла, а потім Чорноморець. Вони дуже сильно хотіли мене підписати.

Чому обрав Верес? Є багато факторів при виборі клубу. Я вирішив, що в даний момент Верес – це найкращий варіант для мене, і я радий, що потрапив сюди. Сьогодні я щасливий у Рівному, а як воно буде далі – подивимося", – розповів футболіст.

Водночас він відверто зізнався, що у Колосі його зарплатня була вищою.

Нагадаємо, Харатін перейшов у Верес 17 січня. Останнім клубом хавбека був Колос, за який він зіграв всього три матчі у сезоні-2024/25.

Окрім Зорі та Динамо, футболіст має досвід виступів за Ференцварош, Легію, ДАК та збірну України.