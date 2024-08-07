Ібрагімович: Де був Бог, коли мій брат помирав від лейкемії?
Легендарний футболіст Златан Ібрагімович розповів, чому не вірить у Бога.
Його слова наводить The Athletic.
"Мій брат був хворий на лейкемію. Де був Бог, щоб допомогти йому? Богу дякують щодня, йому моляться. Але де він був у той момент? У моєму світі кожен сам собі Бог. Ось у що я вірю, такий у мене світогляд", — сказав Ібрагімович.
Старший брат Златана, Сапко, помер у 2014 році. У своїй біографічній книзі Ібрагімович розповідав, що на похороні Сапко проплакав увесь день.