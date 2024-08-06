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Ібрагімович розповів, чому робота тренером — не для нього

Ігор Чернявський — 6 серпня, 21:50
Ібрагімович розповів, чому робота тренером — не для нього

Легендарний футболіст Златан Ібрагімович вважає, що робота тренером занадто нервова для нього.

Його слова наводить The Athletic.

"Ви бачите у мене сиве волосся? Волосся повністю посивіє після одного тижня роботи тренером. Робочий день тренера триває до 12 годин. У тебе немає вільного часу. Моя роль – об'єднувати все, керувати та стежити за тим, щоб структура та організація працювали, тримати всіх у тонусі", – сказав Ібрагімович.

Наразі Златан обіймає посаду радника компанії власників Мілана. Зокрема, він брав участь у процесі пошуку головного тренера. Нагадаємо, новим наставником "россонері" став добре знайомий для українських вболівальників Паулу Фонсека.

Златан Ібрагімович Мілан

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