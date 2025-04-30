Визначилися коментатори півфінальних матчів Ліги Європи та Ліги конференцій
Стало відомо, хто прокоментує перші півфінальні матчі Ліги Європи та Ліги Конференцій, які відбудуться завтра, 1 травня.
Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.
Ліга Європи УЄФА
Центральний матч стадії між Атлетиком з Більбао та Манчестер Юнайтед коментуватимуть Віталій Похвала та Гліб Скрипченко. Аналітична студія почнеться о 21:30, а транслюватиме гру канал "MEGOGO Футбол Перший".
Що ж стосується протистояння Тоттенгема та Буде-Глімта, то на цьому матчі працюватиме Вадим Скічко. Поєдинок можна буде подивитися на "MEGOGO Футбол Третій".
Ліга конференцій УЄФА
На грі Юргорден – Челсі коментатором буде Віталій Звєров. Вона буде доступна на "MEGOGO Футбол Другий".
Бетіс – Фіорентина прокоментує Олександр Новак. Це єдиний матч, який буде доступний і на платформі: "MEGOGO Футбол Четвертий", і безкоштовном "MEGOGO СПОРТ" (у Т2 та кабельних мережах).
Всі зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Арсенал Олександра Зінченка поступився ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.