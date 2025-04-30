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Визначилися коментатори півфінальних матчів Ліги Європи та Ліги конференцій

Микола Дендак — 30 квітня 2025, 21:47
Визначилися коментатори півфінальних матчів Ліги Європи та Ліги конференцій
MEGOGO

Стало відомо, хто прокоментує перші півфінальні матчі Ліги Європи та Ліги Конференцій, які відбудуться завтра, 1 травня.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Ліга Європи УЄФА

Центральний матч стадії між Атлетиком з Більбао та Манчестер Юнайтед коментуватимуть Віталій Похвала та Гліб Скрипченко. Аналітична студія почнеться о 21:30, а транслюватиме гру канал "MEGOGO Футбол Перший".

Що ж стосується протистояння Тоттенгема та Буде-Глімта, то на цьому матчі працюватиме Вадим Скічко. Поєдинок можна буде подивитися на "MEGOGO Футбол Третій".

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Ліга конференцій УЄФА

На грі Юргорден – Челсі коментатором буде Віталій Звєров. Вона буде доступна на "MEGOGO Футбол Другий".

Бетіс – Фіорентина прокоментує Олександр Новак. Це єдиний матч, який буде доступний і на платформі: "MEGOGO Футбол Четвертий", і безкоштовном "MEGOGO СПОРТ" (у Т2 та кабельних мережах).

Всі зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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Нагадаємо, напередодні Арсенал Олександра Зінченка поступився ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

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