Ексфорвард Реала буде грати в Малайзії

Іспанський лівий вінгер Хесе Родрігес став гравцем малайзійського футбольного клубу Джохор.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі контракту з 31-річним гравцем не розголошуються.

𝐇𝐞'𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐛𝐢𝐠 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐩 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐓𝐰𝐨-𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐉𝐃𝐓 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲.



Welcome to the Home of Champions💙♥️🥇#WhatCanYouDo#TheTMJeffect#HarimauSelatan… pic.twitter.com/P7j7bg6xjF — JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) October 5, 2024

Нагадаємо, Хесе зробив собі ім'я у мадридському Реалі, у складі якого провів 94 матчі, забив 18 голів і віддав 15 асистів. З "галактікос" він двічі виграва Лігу чемпіонів.

Також у Хесе була нетривала кар'єра за ПСЖ. У підсумку французький клуб позбувся вінгера через секс-скандал. Після цього захищав кольори Лас-Пальмаса, Сток Сіті, Бетіса, лісабонського Спортінга, турецького Анкарагюджю, Сампдорії та Курітібу. З початку року перебував без клубу.

Джохор є десятикратним чемпіоном Малайзії та впенено крокує до 11-го титулу.