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Ексфорвард Реала буде грати в Малайзії

Олександр Булава — 6 жовтня, 12:55
Ексфорвард Реала буде грати в Малайзії
Хесе
Фото - gettyimages

Іспанський лівий вінгер Хесе Родрігес став гравцем малайзійського футбольного клубу Джохор.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі контракту з 31-річним гравцем не розголошуються.

Нагадаємо, Хесе зробив собі ім'я у мадридському Реалі, у складі якого провів 94 матчі, забив 18 голів і віддав 15 асистів. З "галактікос" він двічі виграва Лігу чемпіонів.

Також у Хесе була нетривала кар'єра за ПСЖ. У підсумку французький клуб позбувся вінгера через секс-скандал. Після цього захищав кольори Лас-Пальмаса, Сток Сіті, Бетіса, лісабонського Спортінга, турецького Анкарагюджю, Сампдорії та Курітібу. З початку року перебував без клубу.

Джохор є десятикратним чемпіоном Малайзії та впенено крокує до 11-го титулу.

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