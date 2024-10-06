Ексфорвард Реала буде грати в Малайзії
Хесе
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Іспанський лівий вінгер Хесе Родрігес став гравцем малайзійського футбольного клубу Джохор.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Деталі контракту з 31-річним гравцем не розголошуються.
Нагадаємо, Хесе зробив собі ім'я у мадридському Реалі, у складі якого провів 94 матчі, забив 18 голів і віддав 15 асистів. З "галактікос" він двічі виграва Лігу чемпіонів.
Також у Хесе була нетривала кар'єра за ПСЖ. У підсумку французький клуб позбувся вінгера через секс-скандал. Після цього захищав кольори Лас-Пальмаса, Сток Сіті, Бетіса, лісабонського Спортінга, турецького Анкарагюджю, Сампдорії та Курітібу. З початку року перебував без клубу.
Джохор є десятикратним чемпіоном Малайзії та впенено крокує до 11-го титулу.