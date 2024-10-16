Вона сказала "так"! Лідер Ліверпуля зробив пропозицію своїй дівчині

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї зробив пропозицію своїй коханій Боркі Бущік, з якою вони разом три місяці.

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Угорський футболіст під час вечері у розкішному ресторані в Будапешті став на коліно та попросив руку і серце дівчини. Вона сказала "так"!

Пара тільки приїхала після сумісного відпочинку в Італії, проводячи там позапланові канікули.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 23-річного хавбека один асист у семи матчах АПЛ. Контракт гравця із Ліверпулем розрахований до літа 2028 року.