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Шаблій: Коли настане правильний момент, Судаков стане частиною великого клубу

Олексій Погорелов — 2 квітня 2025, 18:05
Шаблій: Коли настане правильний момент, Судаков стане частиною великого клубу
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Генеральний директор ProStar Football Agency Вадим Шаблій поговорив про майбутнє хавбека Шахтаря Георгія Судакова.

На питання цієї теми він відповідав в інтерв'ю Flashscore.

Нещодавно 22-річний півзахисник зізнався, що вважає італійську Серію А найкращим для себе варіантом для продовження кар'єри. Шаблій заявив, що українець може заграти не тільки в Італії.

"Георгій дуже зацікавлений спробувати свої сили в одному з провідних європейських клубів. Ми всі відкриті для пропозицій, і коли настане правильний момент, я впевнений, що Георгій стане частиною великого клубу. Ним давно цікавляться як клуби Прем'єр-ліги, так і клуби Серії А.

Для Судакова, як і для будь-якого гравця, важливо відчувати підтримку і довіру з боку тренера, і, звичайно, такі відомі тренери, як Гвардіола та Артета, могли б стати для нього правильними наставниками. Я впевнений, що багато футболістів мріють провести хоча б частину своєї кар'єри під їхнім керівництвом. Вони унікальні. Неможливо не захоплюватися тією самовіддачею, з якою вони проживають кожну гру своєї команди", – сказав Шаблій.

Агенту також нагадали про минулорічний інтерес до футболіста з боку італійських Наполі та Ювентуса.

"Георгій був би радий спробувати себе в Серії А. Ми отримали офіційні пропозиції від команд з цієї ліги, але для успішного завершення трансферу всі залучені сторони повинні бути задоволені умовами і дати свою згоду".

Шаблій розповів, що в разі трансферу в один з клубів АПЛ, Судакову знадобиться час на адаптацію. Він не очікує, що його клієнт одразу ж стане головною зіркою нової команди.

"Наразі трансферне вікно для клубів, які були зацікавлені в його переході, а це команди з Топ-5 ліг, закрите. Водночас Георгій залишається на контракті з Шахтарем, і, звичайно, він націлений на те, щоб бути максимально корисним своєму нинішньому клубу. Він працьовитий і розумний футболіст, тому немає сумнівів, що незабаром ми побачимо його в кольорах однієї з найкращих команд Європи.

Важливо зазначити, що адаптація – це абсолютно нормальний процес для футболіста, коли він переходить не просто в інший клуб, а й в інший чемпіонат. Усе в твоєму житті змінюється. І, звичайно, потрібен певний час для того, щоб відбулася синергія з новою командою і вимогами нового тренера.

Звичайно, багато що залежить від клімату в команді та підтримки, яку надає новачку головний тренер. Деякі гравці адаптуються дуже швидко, а іншим потрібно більше часу. Це все дуже індивідуально. Однак ми, як агенти, завжди готові підтримати і допомогти футболісту освоїтися на новому місці, щоб всі його думки були тільки про футбол і його нову команду".

У нинішньому сезоні Георгій Судаков взяв участь у 30 матчах Шахтаря в усіх турнірах. Він записав на свій рахунок 12 голів та 4 результативні передачу.

Контракт хавбека з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 32 мільйона євро.

Нагадаємо, що асист Георгія Судакова допоміг Шахтарю обіграти Олександрію та вийти в півфінал Кубку України сезону-2024/25.

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