Шаблій: Коли настане правильний момент, Судаков стане частиною великого клубу

Генеральний директор ProStar Football Agency Вадим Шаблій поговорив про майбутнє хавбека Шахтаря Георгія Судакова.

На питання цієї теми він відповідав в інтерв'ю Flashscore.

Нещодавно 22-річний півзахисник зізнався, що вважає італійську Серію А найкращим для себе варіантом для продовження кар'єри. Шаблій заявив, що українець може заграти не тільки в Італії.

"Георгій дуже зацікавлений спробувати свої сили в одному з провідних європейських клубів. Ми всі відкриті для пропозицій, і коли настане правильний момент, я впевнений, що Георгій стане частиною великого клубу. Ним давно цікавляться як клуби Прем'єр-ліги, так і клуби Серії А. Для Судакова, як і для будь-якого гравця, важливо відчувати підтримку і довіру з боку тренера, і, звичайно, такі відомі тренери, як Гвардіола та Артета, могли б стати для нього правильними наставниками. Я впевнений, що багато футболістів мріють провести хоча б частину своєї кар'єри під їхнім керівництвом. Вони унікальні. Неможливо не захоплюватися тією самовіддачею, з якою вони проживають кожну гру своєї команди", – сказав Шаблій.

Агенту також нагадали про минулорічний інтерес до футболіста з боку італійських Наполі та Ювентуса.

"Георгій був би радий спробувати себе в Серії А. Ми отримали офіційні пропозиції від команд з цієї ліги, але для успішного завершення трансферу всі залучені сторони повинні бути задоволені умовами і дати свою згоду".

Шаблій розповів, що в разі трансферу в один з клубів АПЛ, Судакову знадобиться час на адаптацію. Він не очікує, що його клієнт одразу ж стане головною зіркою нової команди.

"Наразі трансферне вікно для клубів, які були зацікавлені в його переході, а це команди з Топ-5 ліг, закрите. Водночас Георгій залишається на контракті з Шахтарем, і, звичайно, він націлений на те, щоб бути максимально корисним своєму нинішньому клубу. Він працьовитий і розумний футболіст, тому немає сумнівів, що незабаром ми побачимо його в кольорах однієї з найкращих команд Європи. Важливо зазначити, що адаптація – це абсолютно нормальний процес для футболіста, коли він переходить не просто в інший клуб, а й в інший чемпіонат. Усе в твоєму житті змінюється. І, звичайно, потрібен певний час для того, щоб відбулася синергія з новою командою і вимогами нового тренера. Звичайно, багато що залежить від клімату в команді та підтримки, яку надає новачку головний тренер. Деякі гравці адаптуються дуже швидко, а іншим потрібно більше часу. Це все дуже індивідуально. Однак ми, як агенти, завжди готові підтримати і допомогти футболісту освоїтися на новому місці, щоб всі його думки були тільки про футбол і його нову команду".

У нинішньому сезоні Георгій Судаков взяв участь у 30 матчах Шахтаря в усіх турнірах. Він записав на свій рахунок 12 голів та 4 результативні передачу.

Контракт хавбека з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 32 мільйона євро.

Нагадаємо, що асист Георгія Судакова допоміг Шахтарю обіграти Олександрію та вийти в півфінал Кубку України сезону-2024/25.