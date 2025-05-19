Кабаєв: Динамо зробило крок вперед після минулого сезону

Півзахисник Динамо Київ Владислав Кабаєв прокоментував завоювання чемпіонського титулу в УПЛ сезону-2024/25.

Слова хавбека наводить Профутбол Digital.

"Ми дуже багато роботи зробили, якої ніхто не бачить. Тож я вітаю нашу команду, що після минулого сезону – не скажу, що провального, а важкого – ми зробили крок вперед, спрогресували і довели це грою. Багато праці попереду – ми програли Кубок, ми зіграли в єврокубках не так, як хотілося. Тож є над чим працювати.

Символічно – ми в Одесі, я в рідному місті, пустили вболівальників перший раз за три роки. Я дуже задоволений, що саме тут я став чемпіоном України", – заявив гравець.