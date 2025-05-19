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Кабаєв: Динамо зробило крок вперед після минулого сезону

Олег Дідух — 19 травня 2025, 16:52
Кабаєв: Динамо зробило крок вперед після минулого сезону
Владислав Кабаєв
ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Київ Владислав Кабаєв прокоментував завоювання чемпіонського титулу в УПЛ сезону-2024/25.

Слова хавбека наводить Профутбол Digital.

"Ми дуже багато роботи зробили, якої ніхто не бачить. Тож я вітаю нашу команду, що після минулого сезону – не скажу, що провального, а важкого – ми зробили крок вперед, спрогресували і довели це грою. Багато праці попереду – ми програли Кубок, ми зіграли в єврокубках не так, як хотілося. Тож є над чим працювати.

Символічно – ми в Одесі, я в рідному місті, пустили вболівальників перший раз за три роки. Я дуже задоволений, що саме тут я став чемпіоном України", – заявив гравець.

Нагадаємо, Динамо дострокового оформило чемпіонський титул завдяки виїзній нічиїй 1:1 з Чорноморцем. З урахуванням титулів часів СРСР, це чемпіонство стало для киян 30-м в історії.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Владислав Кабаєв

Владислав Кабаєв

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