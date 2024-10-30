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Брагару: Ворскла – хороша команда, яка нав'язує боротьбу

Руслан Травкін — 30 жовтня, 19:29
Брагару: Ворскла – хороша команда, яка нав'язує боротьбу
Максим Брагару
Динамо

Півзахисник київського Динамо Максим Брагару підбив підсумки гри 1/8 фіналу Кубку України проти Ворскли (2:1, д.ч.). Він зазначив, що суперник є хорошою командою, а також розповів, що гравці "біло-синіх" свій клас мають доводити на полі.

Про це він заявив у коментарі для ютуб-каналу полтавчан.

"Звісно матч був складним. Ворскла – дуже хороша команда. нав’язує боротьбу, грає вертикально.

Чому відбулася ротація складу? Я так вам не можу сказати. Тренерський штаб вирішив, що сьогодні буде такий склад, і ми виходили та грали. Кожен розуміє, що все треба доводити на футбольному полі", – сказав Брагару.

Нагадаємо, що 30 жовтня проходять інші матчі цієї стадії Кубку України. З результатами можна ознайомитися ТУТ.

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