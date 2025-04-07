Меріно: Ставимося до Реала з великою повагою, але без страху

Центральний півзахисник Арсенала Мікель Меріно високо оцінив суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів, мадридський Реал.

28-річного іспанського хавбека цитує Marca.

"Рівень атаки Реала неймовірний, як фізично, і з огляду якості. Спочатку їм було важко всіх з'єднати, але тепер вони мають зв'язок один з одним. Якщо ви відключитеся хоч на секунду, не прикриєте зону як слід, вони можуть знайти переваги і все зіпсувати. Ми ставимося до них із великою повагою, але без страху", – заявив гравець.

Нагадаємо, перший матч між Арсеналом і Реалом відбудеться на арені "Емірейтс Стедіум" в Лондоні у вівторок, 8 квітня. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Меріно 7 голів і 2 асисти в 35 матчах за Арсенал у всіх турнірах.