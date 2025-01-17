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Зацікавився цим проєктом: Харатін – про перехід у Верес

Олександр Булава — 17 січня 2025, 19:20
Зацікавився цим проєктом: Харатін – про перехід у Верес

Новачок рівненського Вереса Ігор Харатін пояснив свій перехід у клуб.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Була пропозиція від спортивного директора клубу Юрія Габовди. Потім спілкувався із президентом Вереса та головним тренером. Я зацікавився цим проєктом, тим як прогресує команда. Тому з радістю погодився на пропозицію", – розповів Харатін.

Півзахисник вважає, що у нього є хороший досвід, яким він поділиться з молоддю Вереса.

"Дуже хочу якнайкраще продемонструвати тут свої лідерські якості, допомагати рости молоді. В мене є хороший досвід гри і в Україні, і за кордоном. Сподіваюся, допоможу команді зробити ще один крок вперед.

Я стежив за Вересом раніше. Знаю, що команда володіє хорошими бійцівськими якостями, характером. Це дуже важливо", – зазначив гравець.

Зазначимо, що останнім клубом хавбека був Колос, за який він зіграв всього три матчі у сезоні-2024/25.

Окрім Зорі та Динамо, футболіст має досвід виступів за Ференцварош, Легію, ДАК та збірну України.

Раніше Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером.

Верес Чемпіонат України, УПЛ Ігор Харатін

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