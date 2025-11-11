Колишній гравець Реала стане вільним агентом

Колумбійський півзахисник Хамес Родрігес попрощався з Леоном після завершення турніру Апертура-2025.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 33-річний футболіст залишає мексиканський клуб і знову отримує статус вільного агента.

Останній матч за Леон Родрігес провів проти Пуебли у 17-му турі чемпіонату Мексики. На 83-й хвилині Хамес був замінений, аби отримати овації від уболівальників, які стоячи провели його з поля. Колумбієць подякував трибунам, розвівши руки та усміхаючись, а після фінального свистка обійняв партнерів по команді.

Нагадаємо, Родрігес приєднався до Леона у січні 2025 року з метою виступити на клубному чемпіонаті світу. Однак після дискваліфікації мексиканського клубу через порушення правила мультивласності турнір для нього так і не відбувся. Команда завершила сезон, не пробившись навіть до плей-іну.

Тепер Хамес розглядає варіанти продовження кар'єри, аби залишатися в ігровому тонусі перед чемпіонатом світу-2026, який пройде у США, Мексиці та Канаді.

