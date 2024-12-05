Хацкевич: Проблеми Динамо почалися не вчора, а після 2019 року

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що проблеми киян в Лізі Європи цього сезону – очікувані, і вони тягнуться ще з 2019 року.

Слова наставника передає Український футбол.

"Чому Динамо так складно в Лізі Європи, де команда ще не набирала очок? Згадаймо 2019 рік, коли команда не вийшла з групи з Мальме, Копенгагеном і Лугано. Потім була Ліга чемпіонів, де Динамо набрало чотири очки, а потім одне, і теж не вийшло з групи. Проблеми Динамо почалися не вчора, а після 2019 року. Падіння в єврокубках у плані набору очок дуже різке", – сказав Хацкевич.

Він також висловив думку, що однією з головних причин у відсутності результатів є відсутність лідера та стабільного гравця у складі.

"Хто мені імпонує з нинішніх гравців Динамо? Сьогодні важко когось виділити. На початку сезону дуже здорово виглядали Кабаєв і Шапаренко, а зараз стабільності немає в жодного гравця. Звідси й такі результати. Чи бачу я в Динамо лідера, яким був Ярмоленко? Раніше були "динамівські серця", а зараз усі лідера шукають. У команді понад 20 футболістів, а лідера знайти досі не можуть. Виходить, що його немає".

Олександр також дав прогноз на гру 6 туру Ліги Європи проти Реала Сосьєдад. Він вважає, що киянам буде важко здобути очки.

"Динамо буде важко, тому що з іспанцями завжди непрості матчі. До того ж Реал Сосьєдад зараз почав набирати очки і знаходить свою гру. За очки буде важко зачепитися, але хлопці повинні боротися за своє ім'я і розуміти, який клуб вони представляють", – додав Хацкевич.

Зазначимо, що Олександр покинув пост головного тренера команди саме у 2019 році.

У поточному сезоні Динамо зіграло вже 5 матчів у Лізі Європи та не здобуло жодного балу. Лише в останній грі проти Вікторії Пльзень динамівці зуміли забити гол.