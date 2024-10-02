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Хацкевич оцінив шанси Динамо на чемпіонство в УПЛ

Олександр Булава — 2 жовтня, 18:20
Хацкевич оцінив шанси Динамо на чемпіонство в УПЛ

Екстренер Динамо вважає, що підопічних Олександра Шовковського зарано вітати з чемпіонством в Українській Прем'єр-лізі.

Цитує Хацкевича "Український футбол".

"У моєму розумінні, Динамо зараз за грою в чемпіонаті України має досить упевнений і сильний вигляд. Леоненко говорив, що Динамо вже можна вітати з чемпіонством у зв'язку з невдалими результатами Шахтаря? Чемпіонат тільки в травні закінчиться.

Те, що Шахтар уже втратив так багато очок, це, звичайно, дивує, зважаючи на те, який упевнений вигляд донецька команда мала в минулому сезоні. Але говорити, що Динамо вже чемпіон... Я б не був таким категоричним", – розповів Хацкевич.

Напередодні Шахтар вже втретє втратив очки в чемпіонаті України-2024/25, цього разу у матчі з Вересом (1:1). Водночас Динамо здобуло розгромну перемогу над Лівим берегом (3:0) та випереджає "гірників" на 6 очок.

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Олександр Хацкевич

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