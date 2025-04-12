Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гвоздик назвав свого потенційного суперника

Олександр Булава — 12 квітня 2025, 10:45
Гвоздик назвав свого потенційного суперника
Олександр Гвоздик
Getty Images

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) заявив, що може провести бій проти колишнього регулярного чемпіона WBA Давіда Морреля (11-1, 9 КО).

Цитує бійця РБК-Україна.

Боксер планує повернутися на ринг 19 квітня, проте суперник наразі невідомий.

"Ми ще не здаємося, сподіваємося, що вийде знайти суперника. Для мене там зарезервоване місце, у мене є слот, і вони шукають суперника, який міг би вийти проти мене. Однак уже зрозуміло, що про якогось серйозного опонента не йдеться...
Для мене насамперед важливо закрити кемп і провести поєдинок. А вже далі – побачимо. Тому що на вересень пропонують дуже круті варіанти і це добре. Але я хочу закритися зараз", – розповів боєць.

Водночас у вересні Гвоздик може провести бій проти колишнього регулярного чемпіона WBA Давида Морреля.

"Скажу коротко: Давід Моррель", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

Раніше Гвоздик заявив, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.

Олександр Гвоздик Девід Моррелл

Олександр Гвоздик

Гвоздик готовий змінити вагову категорію
Він чекає на результати МРТ: Гвоздик розповів, чому Ломаченко не шукає суперника
Гвоздика в списку немає: Гірн назвав потенційних суперників Сміта
Я тебе поважаю, але це бізнес: Гвоздик кинув виклик чемпіону WBO
Гвоздик назвав бажаного суперника

Останні новини