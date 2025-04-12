Гвоздик назвав свого потенційного суперника

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) заявив, що може провести бій проти колишнього регулярного чемпіона WBA Давіда Морреля (11-1, 9 КО).

Цитує бійця РБК-Україна.

Боксер планує повернутися на ринг 19 квітня, проте суперник наразі невідомий.

"Ми ще не здаємося, сподіваємося, що вийде знайти суперника. Для мене там зарезервоване місце, у мене є слот, і вони шукають суперника, який міг би вийти проти мене. Однак уже зрозуміло, що про якогось серйозного опонента не йдеться...



Для мене насамперед важливо закрити кемп і провести поєдинок. А вже далі – побачимо. Тому що на вересень пропонують дуже круті варіанти і це добре. Але я хочу закритися зараз", – розповів боєць.