Гвоздик назвав свого потенційного суперника
Олександр Гвоздик
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Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) заявив, що може провести бій проти колишнього регулярного чемпіона WBA Давіда Морреля (11-1, 9 КО).
Цитує бійця РБК-Україна.
Боксер планує повернутися на ринг 19 квітня, проте суперник наразі невідомий.
"Ми ще не здаємося, сподіваємося, що вийде знайти суперника. Для мене там зарезервоване місце, у мене є слот, і вони шукають суперника, який міг би вийти проти мене. Однак уже зрозуміло, що про якогось серйозного опонента не йдеться...
Для мене насамперед важливо закрити кемп і провести поєдинок. А вже далі – побачимо. Тому що на вересень пропонують дуже круті варіанти і це добре. Але я хочу закритися зараз", – розповів боєць.
Водночас у вересні Гвоздик може провести бій проти колишнього регулярного чемпіона WBA Давида Морреля.
"Скажу коротко: Давід Моррель", – сказав Гвоздик.
Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.
Раніше Гвоздик заявив, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.